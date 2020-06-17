Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Интересный график, показывающий улучшение производительности поколений на доллар в основной линейке NVIDIA GeForce, был опубликован пользователем Hic-Stunt-Leones. Диаграмма показывает нам преимущества, которые мы наблюдали начиная с GeForce 9600 GT, вплоть до текущей GeForce RTX 2060.

анонсы и реклама Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Обвал цен на RTX 2080 SUPER <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Карты среднего ценового диапазона, как правило, составляют основную часть продаж графических процессоров как для компании NVIDIA, так и для AMD. Этот массовый сегмент помогает любой компании увеличить процент прибыли, даже не смотря на более низкую стоимость, как у высокопроизводительных карт. AMD и NVIDIA выпустили несколько конкурентных предложений в этом сегменте за последнее десятилетие с такими картами, как HD 5850, GTX 460, серии R9 270, GTX 970, серии RX 500 и GTX 1060.

реклама

Это был постоянно меняющийся рынок, и потребители склонялись то к одному, то к другому производителю GPU, чтобы получить видеокарту, предлагающую наилучшую производительность по привлекательной цене. Итак, давайте посмотрим, как основные карты NVIDIA показывали себя в течение десятилетия. Данные о производительности получены от ресурса TechPowerUp.

реклама