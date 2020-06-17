Появилась таблица сравнения производительности на доллар 9 поколений видеокарт Nvidia
Интересный график, показывающий улучшение производительности поколений на доллар в основной линейке NVIDIA GeForce, был опубликован пользователем Hic-Stunt-Leones. Диаграмма показывает нам преимущества, которые мы наблюдали начиная с GeForce 9600 GT, вплоть до текущей GeForce RTX 2060.
Карты среднего ценового диапазона, как правило, составляют основную часть продаж графических процессоров как для компании NVIDIA, так и для AMD. Этот массовый сегмент помогает любой компании увеличить процент прибыли, даже не смотря на более низкую стоимость, как у высокопроизводительных карт. AMD и NVIDIA выпустили несколько конкурентных предложений в этом сегменте за последнее десятилетие с такими картами, как HD 5850, GTX 460, серии R9 270, GTX 970, серии RX 500 и GTX 1060.
рекламаЭто был постоянно меняющийся рынок, и потребители склонялись то к одному, то к другому производителю GPU, чтобы получить видеокарту, предлагающую наилучшую производительность по привлекательной цене. Итак, давайте посмотрим, как основные карты NVIDIA показывали себя в течение десятилетия. Данные о производительности получены от ресурса TechPowerUp.
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