Qualcomm представила новый чипсет среднего уровня Snapdragon 690 с поддержкой 5G
Новая SoC произведена по 8-нм техпроцессу и использует в своем составе ядра Qualcomm Kryo 560 на архитектуре ARM Cortex-A77, работающие на тактовой частоте до 2 ГГц, что должно привести к 20 процентному росту производительности в сравнении со Snapdragon 675, в тоже время графический процессор Adreno 619L обеспечивает повышение графической производительности на 60 процентов. SoC Snapdragon 690 имеет встроенный модем Snapdragon X51 5G, который обеспечивает пиковую скорость загрузки около 2,5 Гбит/с и 660 Мбит/с при передаче информации.
рекламаSnapdragon 690 также поддерживает HDR 4K и дает производителям смартфонов возможность устанавливать дисплеи с частотой обновления 120 Гц на более доступные смартфоны, а нетолько на флагманские модели. Процессор также может поддерживать 192-мегапиксельные камеры, как Snapdragon 765, и в то же время совместим с технологией Qualcomm Quick Charge 4+. Производители телефонов также будут иметь возможность устанавливать до 8 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4x, работающей на частоте 1866 МГц.
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