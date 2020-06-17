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Сегодня стало известно, что компания Qualcomm расширяет свое присутствие на рынке среднебюджетных процессоров с поддержкой сетей 5G, представляя новую SoC Snapdragon 690.Это дает потребителям, не желающим тратить огромных денег на флагманские аппараты, еще больше возможностей для выбора при покупке смартфона с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Новая SoC произведена по 8-нм техпроцессу и использует в своем составе ядра Qualcomm Kryo 560 на архитектуре ARM Cortex-A77, работающие на тактовой частоте до 2 ГГц, что должно привести к 20 процентному росту производительности в сравнении со Snapdragon 675, в тоже время графический процессор Adreno 619L обеспечивает повышение графической производительности на 60 процентов. SoC Snapdragon 690 имеет встроенный модем Snapdragon X51 5G, который обеспечивает пиковую скорость загрузки около 2,5 Гбит/с и 660 Мбит/с при передаче информации.

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Snapdragon 690 также поддерживает HDR 4K и дает производителям смартфонов возможность устанавливать дисплеи с частотой обновления 120 Гц на более доступные смартфоны, а нетолько на флагманские модели. Процессор также может поддерживать 192-мегапиксельные камеры, как Snapdragon 765, и в то же время совместим с технологией Qualcomm Quick Charge 4+. Производители телефонов также будут иметь возможность устанавливать до 8 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4x, работающей на частоте 1866 МГц.