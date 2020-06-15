Redmi работает над двумя новыми смартфонами начального уровня
Согласно новым слухам из Китая, Redmi работает над двумя новыми смартфонами начального уровня для внутреннего рынка. Новые устройства Redmi будут стоить дешевле, чем Redmi 10X 4G, который продается во всем мире как Redmi Note 9 и имеет стоимость от $141 на внутреннем рынке Китая.
Согласно информации Digital Chat Station, новые устройства будут оснащены процессорами MediaTek MT6969T и MT6769V/CT. Поговаривают, что эти процессоры относятся к серии Helio G8X. Redmi Note 9 или 10X 4G поставляется с Helio G85. Это достойный процессор с отличной игровой производительностью. К сожалению, до сих пор не известны маркетинговые названия этих чипсетов. Более того, источник также не сообщает, как Xiaomi будет называть новые продукты Redmi. Самым последним смартфоном, выпущенным компанией, является Redmi 9 и он имеет Helio G80. Можно предположить, что по крайней мере одно из этих двух будущих устройств может быть Redmi 9A, чтобы продолжить линейку сверхбюджетных смартфонов.
рекламаНапомню, что Redmi 9 оснащен 6,53-дюймовым IPS дисплеем с разрешением HD+ с каплевидным вырезом под 8-мегапиксельную селфи камеру. Сердцем смартфона является SoC Mediatek Helio G80. Смартфон оснащен стандартным набором из четырех камер с 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Аппарат поставляется с оболочкой MIUI 12 на базе Android 10 и питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.
Серия Redmi xA обычно имеет скромные технические характеристики и очень доступную цену. Интересно, что прошлогодняя Redmi 8A шла с теми же характеристиками, что и Redmi 8. Единственные существенные изменения коснулись камер и сканера отпечатков пальцев, которого нет в Redmi 8A. В этом году мы, вероятно, получим Redmi 9A с тем же чипсетом Helio G80.
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