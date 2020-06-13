Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Планшет Honor ViewPad 6 получил привлекательные технические характеристики и разумную цену. Компания только что объявила о вариантах, ценах и сроках выпуска готовящегося к выпуску планшета с поддержкой Wi-Fi 6, который, несомненно, понравится многим пользователям на внутреннем рынке Китая. Планшет не имеет встроенных служб Google, возможно, поборится за продажи на международном рынке.

Планшет Honor ViewPad 6, оснащен 8-ядерным процессором Kirin 985 и имеет поддержку сетей связи 5G. Первоначально планшет будет доступен в четырех конфигурациях:

реклама

Wi-Fi + 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ стоимостью 310 долларов США;

Wi-Fi + 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ стоимостью 353 доллара США;

реклама

5G + 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ стоимостью 452 доллара США;

5G + 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ стоимостью 565 долларов США.

реклама

Помимо выбора оперативной памяти и объема хранилища, покупатели ViewPad 6 получат 10,4-дюймовый дисплей с разрешением 2K, ОС Android 10 с оболочкой Magic UI 3.1, 13-мегапиксельную заднюю камеру, 8-мегапиксельную селфи-камеру, четыре динамика и аккумуляторную батарею емкостью 7250 мАч. Реклама утверждает, что планшет Honor ViewPad 6, первый в мире планшет Wi-Fi 6 и может легко превзойти iPad Pro от Apple с точки зрения максимальной скорости загрузки.

реклама

Тем не менее, главной проблемой для Honor является невозможность использования сервисов Google из-за торговых ограничений со стороны США. Это означает, что премиальный Honor ViewPad 6, который отлично выглядит снаружи, а также оснащен высококачественными компонентами, может не привлечь внимания, которого он заслуживает за пределами Китая. ViewPad 6 в настоящее время доступен для предварительного заказа с 13 по 17 июня, после чего станет официально доступен для покупки.