Представлен планшет Honor ViewPad 6 с Wi-Fi 6, SoC Kirin 985 5G, но без сервисов Google и ценой от 310 долларов
Планшет Honor ViewPad 6, оснащен 8-ядерным процессором Kirin 985 и имеет поддержку сетей связи 5G. Первоначально планшет будет доступен в четырех конфигурациях:
рекламаWi-Fi + 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ стоимостью 310 долларов США;
Wi-Fi + 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ стоимостью 353 доллара США;
реклама5G + 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ стоимостью 452 доллара США;
5G + 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ стоимостью 565 долларов США.
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Помимо выбора оперативной памяти и объема хранилища, покупатели ViewPad 6 получат 10,4-дюймовый дисплей с разрешением 2K, ОС Android 10 с оболочкой Magic UI 3.1, 13-мегапиксельную заднюю камеру, 8-мегапиксельную селфи-камеру, четыре динамика и аккумуляторную батарею емкостью 7250 мАч. Реклама утверждает, что планшет Honor ViewPad 6, первый в мире планшет Wi-Fi 6 и может легко превзойти iPad Pro от Apple с точки зрения максимальной скорости загрузки.
рекламаТем не менее, главной проблемой для Honor является невозможность использования сервисов Google из-за торговых ограничений со стороны США. Это означает, что премиальный Honor ViewPad 6, который отлично выглядит снаружи, а также оснащен высококачественными компонентами, может не привлечь внимания, которого он заслуживает за пределами Китая. ViewPad 6 в настоящее время доступен для предварительного заказа с 13 по 17 июня, после чего станет официально доступен для покупки.
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