Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Новая игра Batman, разрабатываемая Warner Bros.Montreal, является одной из самых загадочных игр в отрасли, но есть вероятность, что она скоро перестанет быть секретом.

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Новый отчет от Game Reactor предполагает, что новая игра Batman будет представлена этим летом. Warner Bros. планировала наращивать шумиху об игре перед конференцией E3 2020, где игра наконец-то должна была раскрыта, но текущая пандемия вынудила издателя изменить свои планы. Летнее открытие также кажется определенным, поскольку, согласно отчету, игра выходит раньше, чем можно было предположить.

реклама

К сожалению, Covid-19 вынудил WB пересмотреть свой план постепенного раскрытия игры перед полноценным показом на конференции E3, но это не значит, что мы не увидим игру этим летом.

По слухам, грядущая игра Batman будет мягкой перезагрузкой серии Arkham, и она запустит единую вселенную DC Games. За этой игрой должна последовать новая игра во вселенной DC от студии Rocksteady и новая игра по франшизе Superman, но пока ничего из выше сказанного не подтверждено, а указанную информацию стоит воспринимать с определенной долей недоверия. Остаётся набраться терпения и дождаться официальной информации от издателя.