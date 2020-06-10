Новая игра во Вселенной Batman может выйти летом этого года
Новая игра Batman, разрабатываемая Warner Bros.Montreal, является одной из самых загадочных игр в отрасли, но есть вероятность, что она скоро перестанет быть секретом.
Новый отчет от Game Reactor предполагает, что новая игра Batman будет представлена этим летом. Warner Bros. планировала наращивать шумиху об игре перед конференцией E3 2020, где игра наконец-то должна была раскрыта, но текущая пандемия вынудила издателя изменить свои планы. Летнее открытие также кажется определенным, поскольку, согласно отчету, игра выходит раньше, чем можно было предположить.
рекламаК сожалению, Covid-19 вынудил WB пересмотреть свой план постепенного раскрытия игры перед полноценным показом на конференции E3, но это не значит, что мы не увидим игру этим летом.
По слухам, грядущая игра Batman будет мягкой перезагрузкой серии Arkham, и она запустит единую вселенную DC Games. За этой игрой должна последовать новая игра во вселенной DC от студии Rocksteady и новая игра по франшизе Superman, но пока ничего из выше сказанного не подтверждено, а указанную информацию стоит воспринимать с определенной долей недоверия. Остаётся набраться терпения и дождаться официальной информации от издателя.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила