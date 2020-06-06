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Moto G Fast и Moto E (2020) официально стартовали

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 Новые смартфоны Moto G Fast и Moto E (2020) сегодня были официально выпущены. Оба смартфона имеют характеристики начального уровня вместе с доступными ценниками.

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 Смартфон Moto G Fast оснащается 6,4-дюймовым IPS дисплеем Max Vision с разрешением 720 × 1560 пикселей, соотношением сторон 19: 9 и отверстием под селфи камеру в верхнем левом углу.

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 Moto G Fast оснащен средне бюджетным процессором Qualcomm Snapdragon 665 в сочетании с 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной памяти, расширяемой с помощью карточек microSD.

 На задней стороне смартфона расположен блок из трех камер, который включает основной 16 мегапиксельный датчик с диафрагмой f/1.7, 8 мегапиксельный широкоугольный сенсор и макро-объектив  разрешением 2 мегапикселя. Передняя камера для селфи имеет разрешение 8 мегапикселей.

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 Moto G Fast оснащен аккумуляторной батареей емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт и портом USB Type-C внизу. Другие функции включают в себя задний датчик отпечатков пальцев и 3,5-мм аудиоразъем. Смартфон имеет защиту класса IP52 и работает из коробки на операционной системе Android 10.

 Motorola G Fast будет продаваться в США по цене 200 долларов, начиная с 12 июня. Смартфон будет доступен через Amazon, Walmart, B & H и BestBuy.

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 Более доступный Moto E (2020) оснащен 6,2-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 720 × 1520 пикселей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Меньшая цена также означает меньшую производительность, поэтому смартфон оснащен устаревшим процессором Qualcomm Snapdragon 632, всего 2 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной памяти. Здесь также есть слот microSD для расширения доступной памяти.

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 Смартфон может похвастаться двумя задними камерами с главным 13-мегапиксельным датчиком и дополнительным 2-мегапиксельным датчиком глубины. Фронтальная камера представлена 5-мегапиксельным датчиком. Moto E (2020) питается от аккумуляторной батареи емкостью 3550 мАч и оснащен разъемом micro-USB. Несмотря на низкую цену, смартфон оснащен сканером отпечатков пальцев на задней панели и работает под управлением ОС Android 10 из коробки.

 Motorola Moto E (2020) будет продаваться за 150 долларов США в T-Mobile, Boost Mobile, US Cellular, Xfinity Mobile, Republic Wireless и Verizon.

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