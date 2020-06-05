ASRock регистрирует 12 плат на чипсете A520 для экономных пользователей
Указанные в реестре разрешений регулирующих органов платы имеют следующие наименования:
рекламаA520M Pro4;
A520M Pro4 R2.0;
рекламаA520M Pro4 R3.0;
A520M-HDV;
рекламаA520M-HDVP;
A520M-HDV R2.0;
рекламаA520M-HDV R3.0;
A520M-HVS;
A520M-HVS R2.0;
A520M-HVS R3.0;
A520M-ITX /ac;
A520M /ac.
Ожидается, что эти недавно зарегистрированные платы появятся в третьем квартале 2020 года и заменят более старые платы серии A320. Если вы хотите создать мощную игровую систему, то при её сборке лучше всего будет использовать новые чипсеты серии AMD B550 или AMD X570, поскольку эти платформы поддерживают стандартPCI-Express 4.0 и функции разгон. Точных сроков выхода и стоимость новых плат пока остаются неизвестными.
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