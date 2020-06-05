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Компания ASRock зарегистрировала в EEC ( Евразийская экономическая комиссия) 12 материнских плат для настольных компьютеров на чипсете A520 начального и бюджетного уровня. Будучи преемником предыдущего чипсета A320 начального уровня, A520 разработан с учетом процессоров возможностей процессоров Ryzen 3 и Athlon и имеет ряд компромиссов по сравнению с более дорогими и многофункциональными материнскими платами на старших наборах логики. Платы A520 лишены возможностей разгона процессора, как более дорогие платы, а также у них отсутствует поддержка шины PCIe 4.0, предлагая пользователям довольствоваться лишь поддержкой шестнадцати линий PCIe 3.0 для графических карт. Возможности подключения периферии и внутренних компонентов плат также более ограничено, чем у аналогов более высокого уровня с 4 портами SATA и 9 портами USB 3.1 Gen 2. Ожидается, что все материнские платы будут выполнены в форм-факторе Micro-ATX и Mini-ITX.

Указанные в реестре разрешений регулирующих органов платы имеют следующие наименования:

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A520M Pro4;

A520M Pro4 R2.0;

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A520M Pro4 R3.0;

A520M-HDV;

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A520M-HDVP;

A520M-HDV R2.0;

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A520M-HDV R3.0;

A520M-HVS;

A520M-HVS R2.0;

A520M-HVS R3.0;

A520M-ITX /ac;

A520M /ac.

Ожидается, что эти недавно зарегистрированные платы появятся в третьем квартале 2020 года и заменят более старые платы серии A320. Если вы хотите создать мощную игровую систему, то при её сборке лучше всего будет использовать новые чипсеты серии AMD B550 или AMD X570, поскольку эти платформы поддерживают стандартPCI-Express 4.0 и функции разгон. Точных сроков выхода и стоимость новых плат пока остаются неизвестными.