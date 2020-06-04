AMD Big Navi готовится к выходу на рынок до выхода PlayStation 5 и Xbox Series X
Дэвид Кумар (David Kumar), финансовый директор AMD, недавно подтвердил, что видеокарты AMD "Big Navi" на архитектуре RDNA2 появятся на персональных компьютерах до выхода нового поколения консолей Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X.
Утечки указывают на то, что Big Navi представляет собой графический процессор с 64 CU, не похожый на GPU, представленный в Xbox Series X. Учитывая то, что мы знаем о масштабировании производительности Navi, то это будет означать, что уровень производительности новинки будет на 10-15 процентов выше, чем у NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Это сделает "Big Navi" первой видеокартой AMD, обеспечивающей настоящий игровой процесс в разрешении 4K на стабильных 60 FPS. Несмотря на то, что он почти наверняка будет быстрее и дешевле, чем топовая графическая карта NVIDIA, скорый запуск архитектуры NVIDIA Ampere и карт GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3080, скорее всего, не позволит AMD претендовать на пальму первенства в производительности.
рекламаAmpere от NVIDIA продемонстрировала действительно отличную архитектуру, и даже если потребительские видеокарты будут урезаны, то GeForce RTX 3080 Ti почти наверняка обеспечит значительное повышение производительности по сравнению с GeForce RTX 2080 Ti, не говоря уже об улучшенной производительности тензорных ядер и трассировки лучей.
Тем не менее, пользователи, желающие собрать мощную игровую систему из компонентов производства AMD, должны получить такую возможность уже в этом году, до выхода на рынок PlayStation 5 и Xbox Series X.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила