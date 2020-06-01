ZTE выпускает свой самый дешевый смартфон Axon 11 SE на Mediatek Dimensity 800 с поддержкой 5G
рекламаНовинка оснащена большим 6,53 дюймовым FHD+ дисплеем с разрешением 2340 × 1080 пикселей. На задней стороне смартфона в квадратном блоке камер расположился главный датчик разрешением 48 мегапикселей, 8-мегапиксельный широкоугольный сенсор с углом обзора 120°, 2 мегапиксельный сенсор для макросъемки и датчика глубины с разрешением 2 мегапикселя. На фронтальной стороне экрана в левом углу расположено отверстие с селфи камерой разрешением 16 мегапикселей. Устройство оснащено аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядкой мощностью 18 Вт.
Смартфон ZTE Axon 11 SE 5G выйдет в трех версиях: 6 Гб ОЗУ и 128 Гб хранилища за 1998 юаней, 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти за 2298 юаней и 8 Гб ОЗУ с 256 Гб встроенной памяти за 2598 юаней.
рекламаНа данный момент телефон можно предварительно заказать в Китае, неясно, когда он выйдет на международные рынки, где бюджетные цены и наличие поддержки сетей 5G, вероятно, найдут много покупателей.
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