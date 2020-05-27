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Хотя чипсет Snapdragon 875 ожидается только к концу года, появилась дополнительная информация о конфигурации ядра Snapdragon 875, говорящая о существовании Cortex X1 Super Core, который должен обеспечить значительный прирост производительности по сравнению с Cortex-A77.

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Также сообщается, что в следующем поколении Samsung Exynos 1000 может использоваться комбинация Cortex X1 Super Core и Cortex-A78. Как и Snapdragon 865, ожидается, что Snapdragon 875 будет состоять из одного супер ядра, компанию которому составят три менее производительных ядра и четыре энергоэффективных ядра.

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Ранее компания ARM сообщала, что его Cortex X1 обеспечит 30 процентное увеличение производительности по сравнению с Cortex-A77, а по сравнению с Cortex-A78, Cortex X1 обеспечит улучшенную целочисленную производительность на 23%. Кроме того, Cortex X1 может похвастаться двукратным ростом производительности машинного обучения перед Cortex-A78, поэтому, согласно всей этой информации, Snapdragon 875 выглядит многообещающе, по крайней мере, на бумаге. Одним из преимуществ для производителей смартфонов на базе чипа от Qualcomm в 2021 году может быть то, что их флагманы станут значительно дешевле. Это связано с тем, что Snapdragon 875, по слухам, оснащен встроенным модемом Snapdragon X60 5G, что является полной противоположностью Snapdragon 865, который не имел какого-либо модема, что вынуждало использовать сторонний чип, в результате чего стоимость конечного продукта существенно возрастала.