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Компания ARM представила целый ряд интересных аппаратных средств, начиная с мобильного процессора Cortex-A78, который обещает повышение производительности на 20 процентов, и заканчивая Ethos-N78 NPU, который обеспечивает "беспрецедентные возможности машинного обучения" и 25 процентов увеличение производительности по сравнению с предшественником. Однако наиболее интересными новинками являются мобильные графические процессоры Mali-G78 и Mali-G68 на архитектуре Valhall.

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Прошлогодний Mali-G77 был первым мобильным графическим процессором ARM на основе архитектуры Valhall, обеспечившим значительное улучшение производительности по сравнению с предшественниками. Новый графический чип Mali-G78 продолжает последовательное увеличение производительности, увеличивая её на 25 процентов в сравнение с предшественником и может включать до 24 ядер. Кроме увеличения производительности новый чип позволяет добиться большей энергоэффективности, поэтому мобильные устройства следующего поколения на данном mGPU должны обеспечить большую автономность при использовании игровых приложений.

Mali-G68 является новым мобильным графическим процессором классом ниже, который наследует все функции своего более мощного аналога, но может иметь только 6 ядерное исполнение. Очевидно, что он будет устанавливаться в доступных устройствах среднего уровня и обеспечит наилучшее соотношение цены и производительности для любителей мобильных игр с ограниченным бюджетом.

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Благодаря этим новым мобильным графическим процессорам, компании ARM и Crytek объединяют усилия, чтобы представить движок CryEngine для устройств на ОС Android и "обеспечить графику настольного класса для мобильных устройств". Однако, на данный момент нет информации о сроках появления конкретных игр, которые будут работать на CryEngine.