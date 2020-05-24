Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Huawei сегодня анонсировала новый телефон. Huawei Enjoy Z 5G - первый смартфон 5G от производителя, не оснащенный процессором Kirin. Вместо него компания Huawei выбрала процессор MediaTek Dimensity 800 5G. Использование Dimensity 800 позволяет создавать недорогие смартфоны с поддержкой сетей 5G.

анонсы и реклама Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b> Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже

Технические характеристики Huawei Enjoy Z

реклама

Enjoy Z 5G имеет 6,5-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом в верхней части для селфи камеры. Huawei утверждает, что экран с разрешением 2400 x 1080 и частотой обновления 90 Гц занимает 91,2% фронтальной стороны смартфона.

Процессор MediaTek Dimensity 800 представляет собой 7-нм чип с четырьмя ядрами Cortex-A76 с тактовой частотой 2 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц.

реклама

Покупатели смогут выбрать один из трех вариантов комплектации смартфона с 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной памяти, с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб постоянной памяти и с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб постоянной памяти. Существует поддержка карт расширения памяти NanoMemory объемом до 256 Гб.

На задней панели смартфона Huawei Enjoy Z 5G установлен блок из трёх камер. Основная камера имеет разрешение 48 Мп с диафрагмой f/1.8. Остальные датчики представлены макро камерой разрешением 2 Мп с диафрагмой f/2.4 и сверхширокоугольной камерой разрешением 8 Мп с диафрагмой f/2.4. Основная камера имеет электронную стабилизацию изображения (EIS). Телефон также имеет 10-кратный цифровой зум, режим ночной съемки. Камера для селфи представляет собой 16-мегапиксельный датчик с диафрагмой f/2.0.

реклама

За питание смартфона отвечает аккумуляторная батарея на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт. Помимо сказанного Enjoy Z 5G обладает поддержкой Bluetooth 5.1, двухдиапазонного Wi-Fi, OTG и оснащен боковым сканером отпечатков пальцев. Он поставляется с собственной оболочкой EMUI 10.1 на базе Android 10 из коробки.

реклама

Huawei Enjoy Z 5G доступен в цветовых вариантах Dark Blue, Sakura Snow Clear Sky и Magic Night Black. Версия на 64 Гб стоит 240 долларов, версия на 6 Гб + 128 Гб - за 270 долларов, а 8 Гб + 128 Гб - за 310 долларов.