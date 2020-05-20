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Компания Axiomtek представила CAPA13R - высокопроизводительную 3,5-дюймовую встраиваемую плату. CAPA13R оснащается встроенными процессорами AMD Ryzen Embedded V1807B и V1605B с графикой AMD Radeon RX Vega. Встроенная плата хорошо подходит для графических приложений, медицинского видео оборудования, видеонаблюдения, 3D-симуляторов, оптического контроля качества, цифровых вывесок и многого другого.

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Встроенная графика AMD Radeon RX Vega с поддержкой DirectX 12 и OpenGL 4.5 обеспечивает отличную 3D графику и 4K видео для встроенных устройств. CAPA13R предлагает возможность вывода изображения через два интерфейса HDMI, один DisplayPort и один LVDS. Кроме того, CAPA13R предлагает несколько интерфейсов расширения с одним слотом M.2 Key E для беспроводных модулей и одним слотом M.2 key B для карт памяти. На плате распаян один 260-контактный разъем SO-DIMM, который поддерживает до 16 Гб памяти DDR4-2400 (V1605B) и DDR4-3200 (V1807B). Питается система от напряжения 12 В.

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"Новая серия AMD RYZEN Embedded V1000 является лучшим выбором для встраиваемых решений, которым требуется дисплей с высоким разрешением и полнофункциональная графика, и предлагает преимущества компактного устройства", - говорит Мишель Ми, менеджер по продуктам встраиваемых плат и технологий в Axiomtek. CAPA13R имеет четыре порта GbE LAN для подключения промышленных камер приложений машинного зрения. Её масштабируемость, оптимизированная графика и низкопрофильный дизайн обеспечивают высокую универсальность

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Чтобы удовлетворить растущие потребности в подключении большего количества периферийных устройств, CAPA13R предоставляет два USB 3.1 Gen2, два USB 2.0, четыре GbE LAN, один RS-232, один RS-232/422/485, два HDMI, один DisplayPort, один LVDS, один SATA-600, 8-канальный DIO и SMBus, совместимый с I2C. Кроме того, плата поддерживает функции аппаратного мониторинга и контроля температуры, напряжения, скорости вращения вентилятора и многого другого. Стоит упомянуть и поддержку платой CAPA13R операционной системы Windows 10.