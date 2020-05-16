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Компания Atos, являющаяся мировым лидером в области цифровых преобразований, представила BullSequana X2415 - первый в Европе суперкомпьютер, в котором реализована архитектура графического процессора следующего поколения NVIDIA A100. Этот новый суперкомпьютер обеспечит беспрецедентную вычислительную мощность и повышение производительности приложений для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. BullSequana X2415 увеличит вычислительную мощность более чем в 2 раза и оптимизирует энергопотребление благодаря 100% высокоэффективному запатентованному решению DLC (Direct Liquid Cooling) с водяным охлаждением, в котором для охлаждения используется теплая вода.

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Forschungszentrum Jülich интегрирует BullSequana X2415 в свой существующий суперкомпьютер JUWELS BullSequana, что сделает его первой в мире системой, использующей эту новую технологию. JUWELS предоставит исследователям по всей Европе значительно увеличенные вычислительные ресурсы. Он будет принимать участие в проекте Еврокомиссии по человеческому мозгу и проектах "Наука о климате" и "Молекулярные системы" от Jülich Laboratories. Ожидается, что после полного развертывания этим летом модернизированная суперкомпьютерная система, работающая под управлением программного обеспечения ParaStation Modulo от ParTec, обеспечит максимальную вычислительную производительность более 70 Петафлопс/с, что сделает его самым мощным суперкомпьютером в Европе.

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"Интегрируя в наш суперкомпьютер лучшие доступные технологии, в том числе новейший сервер Atos, который включает в себя мощный графический процессор NVIDIA A100, мы можем повысить производительность наших суперкомпьютеров. Это важная веха на нашем пути к достижению нашей конечной цели по предоставлению огромных возможностей для науки и промышленности", - сказал профессор Томас Липперт, директор Jülich Supercomputing Centre .

"Мы гордимся тем, что являемся одним из первых производителей суперкомпьютеров в мире, включающих графический процессор NVIDIA A100 и способных предложить исследователям во всем мире высочайшую производительность приложений для их HPC и AI", - сказал Агнес Будо, старший вице-президент компании Atos.

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"Atos является одним из ведущих игроков в мире на рынке элитных серверов. Он является ведущим европейским поставщиком систем HPC, во многом благодаря производительности и мощи своих систем BullSequana, сильному технологическому опыту и инновациям, его способность эффективно управлять крупномасштабными проектами по всему миру. За последние 5 лет он удвоил свое присутствие в рейтинге TOP500, а его доля на мировом рынке серверов продолжает расти. Мы рассматриваем Atos как одного из ключевых производителей суперкомпьютеров", - сказал Стив Конвей, старший советник Hyperion Research.

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Новый сервер оснащается платой NVIDIA HGX-A100, включающей четыре графических процессора NVIDIA A100, подключенных по технологии NVIDIA NVLink третьего поколения, а также два процессора AMD EPYC и четыре порта NVIDIA Mellanox InfiniBand, подключенных через Dragonfly+. Архитектура NVIDIA Ampere - это революционное инженерное достижение, которое обеспечивает значительное улучшение производительности по сравнению с предыдущим поколением для машинного обучения и искусственного интеллекта. Графический процессор NVIDIA A100 оснащен самым большим в мире 7-нанометровым процессором с 6,912 ядрами CUDA и более чем 54 миллиардами транзисторов. Эти технологии, наряду с лидирующей на рынке экосистемой NVIDIA, насчитывающей более 700 приложений HPC с GPU ускорением и поддержкой NGC, позволит исследователям работать с программным обеспечением, оптимизированным для разработки и развертывания HPC и AI с GPU ускорением.