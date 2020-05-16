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Ремейк консоли Konami TurboGrafx-16 поступит в продажу 22 мая

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 За последние несколько лет ремейки ретро консолей стали довольно популярны. По мере появления на рынке таких продуктов, как NES Classic, Sega Genesis Mini, SNES Classic и PlayStation Classic, становится ясно, что существует достаточно высокий спрос на игровые приставки, волновавших сердца юных (и не очень) геймеров 90-х годов двадцатого века.

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 Очевидно, что компания Konami надеялась воспользоваться возникшим ажиотажем, когда в июне 2019 года представил TurboGrafx-16 Mini. Месяц спустя компактная ретро-консоль получила полный список доступных игр и дату выпуска 19 марта 2020 года.

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 К сожалению, из-за непредвиденных осложнений, вызванных продолжающейся пандемией Covid-19, Konami пришлось отложить выпуск TurboGrafx-16 на неопределенное время. Вспышка коронавируса повлияла на производственный процесс и отгрузочные мероприятия компании в Китае, что привело к неизбежной отсрочке поступления консоли в продажу. Однако, поскольку ситуация с вирусом начала медленно стабилизироваться после его разрушительного воздействия на экономику, кажется, что Konami наконец-то готова начать поставку консоли. Эти устройства начнут поступать в продажу с 22 мая, согласно сообщению Konami в Твиттере.

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 На данный момент Konami только подтверждает запуск в Северной Америке, но компания "пристально следит за ситуацией" в Европе, поэтому в ближайшее время стоит ожидать больше информации о широком запуске в других регионах мира.

 Если вы скучаете по 90-м годам и хотите сыграть в некоторые классические игры консоли TurboGrafx-16, например, Bomberman 93, Space Harrier, Neutopia или Dungeon Explorer, то можете предварительно заказать одну из консолей прямо сейчас на Amazon за 99 долларов.

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