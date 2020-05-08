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В последнее время появляется всё больше информации о грядущем поколении процессоров компании AMD на базе архитектуры Zen 3. В данной статье собрана вся информация о процессорах, которая известна на данный момент.

Выпустив в 2019 году процессоры Zen 2 на 7-нм техпроцессе, AMD значительно увеличила свою долю на рынке и переманила множество пользователей на свою сторону. Естественно, что теперь покупатели возлагают большие надежды на улучшенную архитектуру Zen 3 с 7+ нм техпроцессом, ожидая ещё более высокую производительность в сочетании с пониженным энергопотреблением.

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Конечно, пока ещё не так много информации, но мы должны узнавать больше подробностей по мере приближения к дате релиза. Хотя, когда это будет еще точно не известно.

Дата выхода AMD Zen 3.

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AMD объявила о своей архитектуре Zen 2 на CES 2019 в январе прошлого года, а затем представила процессоры Ryzen 3000, построенные на основе Zen 2, на Computex 2019 в мае того же года. Если AMD собирается придерживаться аналогичных сроков для Zen 3 в этом году, то долгожданное событие должно произойти совсем скоро.

Все мы слышали о том, что Zen 4 появится в 2021 году, а это требует выхода Zen 3 в 2020 году. Но это противоречит другим слухам, свидетельствующим о том, что Zen 4 появится в 2022 году. Тогда AMD может попытаться сократить разрыв между Zen 2 и Zen 4, выпустив Zen 3 к концу 2020 года.

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Первые процессоры Ryzen вышли в марте 2017 года, Ryzen 2000 сделали тоже самое в апреле 2018 года, а Ryzen 3000 - в июле 2019 года. Что дает каждому поколению чуть больше года на рынке и указывает на запуск Ryzen 4000 к августу 2020 года.

Цена AMD Zen 3.

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На данный момент ет никаких оснований ожидать, что процессоры, построенные на архитектуре Zen 3, будут стоить иначе, чем их аналоги Zen 2. Учитывая это ожидание, полезно рассмотреть цены на процессоры AMD Zen 2, которые были при запуске:

AMD Ryzen 9 3950X - 749 долларов;

AMD Ryzen 9 3900X - 499 долларов;

AMD Ryzen 7 3800X - 399 долларов;

AMD Ryzen 7 3700X - 329 долларов;

AMD Ryzen 5 3600X - 249 долларов;

AMD Ryzen 5 3600 - 199 долларов;

AMD Ryzen 5 3400G - 149 долларов;

AMD Ryzen 3 3300G - 99 долларов.

Если процесс производства процессоров Zen 3 окажется менее затратным, возможно, AMD сможет даже снизить цены. Это поддержало бы жесткую конкуренцию с Intel, но AMD уже имеет сильное ценовое преимущество перед Intel и, возможно, ей не придется еще больше снижать стоимость.

Спецификации AMD Zen 3.

В середине 2019 года мы узнали, что AMD завершила проектирование архитектуры Zen 3, которая, будет основана на процессе 7+ нм, предлагая некоторые небольшие улучшения существующего техпроцесса 7 нм. Ожидается, что это станет результатом перехода к 7 нм EUV (экстремальной ультрафиолетовой) литографии, должно обеспечить потенциальное увеличение плотности транзисторов на 20% при одновременном снижении энергопотребления на 10%.

Усовершенствованный 7+ нм техпроцесс также обеспечит новые чипы более высокими тактовыми частотами при сохранении более низкого энергопотребления. Новый техпроцесс также может увеличить IPC на 8–10% (количество инструкций за такт). Кроме того, слухи предполагают, что AMD представит новую технологию многопоточности в чипах Zen 3, которая позволит одному ядру обрабатывать четыре потока.

Еще больший объем кеша - это еще одно потенциальное обновление, которое стоит ожидать от будущих процессоров на базе Zen 3. AMD снабдила процессоры Ryzen 3000 увеличенным объемом кеша, что сыграло свою роль в их отличной игровой производительности.