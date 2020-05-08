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Вчера были опубликованы обзоры производительности самого дешевого процессора Ryzen 3 3100 на базе Zen 2 от AMD. Обзоры показали, что производительность этого процессора находится на уровне когда-то флагманского Core i7-7700K от компании Intel. Известный оверклокер TSAIK смог поднять возможности Ryzen 3 3100 до предела, разогнав процессор до частоты чуть ниже 6 ГГц при охлаждении с помощью LN2.

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Разгон от TSAIK позволил получить наивысшую частоту для процессора AMD Ryzen 3 3100 с частотой 5,923 ГГц. В настоящее время данный результат занимает первое место в рейтинге для процессора AMD Ryzen 3 3100.

TSAIK выполнил разгон на материнской плате MSI X570 Tomahawk, которая является очень популярной в оверклокерском сообществе, предлагающая хорошее сочетание функциональности и разумной в данной категории цены. Во время тестирования процессор AMD Ryzen 3 3100 работал при напряжении 1,45 Вольт, что не является стандартным рабочим напряжением и требует более серьёзного охлаждения. Подтверждение разгона Ryzen 3 3100 5,9 ГГц можно увидеть на скриншоте ниже.

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Разгон до 5,92 ГГц является очень близким результатом к самому высокому разгону процессора Ryzen на базе Zen 2. Рекордсменом является процессор AMD Ryzen 9 3950X, который был разогнан до частоты 6,041 ГГц тем же оверклокером TSAIK, но на материнской плате MSI MEG X570 GODLIKE.

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Напомню, что процессор AMD Ryzen 3 3100 на базе архитектуры Zen 2 имеет 4 ядра и 8 потоков. Базовая частота работы равна 3,6 ГГц и частота в boost режиме 3,9 ГГц. Объем кэш памяти процессора составляет 18 Мб, а TDP имеет величину 65 Вт. Core i3-10100, который станет его основным конкурентом, будет предлагать базовую тактовую частоту 3,6 ГГц, boost частоту для одного ядра 4,3 ГГц и 4,1 ГГц для всех ядер. Процессор Intel Core i3-10100 будет продаваться по более высокой цене в 122 доллара, тогда как Ryzen 3 3100 имеет рекомендованную стоимость 99 долларов США.

В целом, Ryzen 3 3100, даже без охлаждения азотом, является достойным оверклокерским чипом. Ryzen 3 3100 уже доступен для предварительного заказа, а в розничной доступности появится 21 мая.