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AMD Ryzen 3 3100 разогнан до 5,9 ГГц на материнской плате MSI X570 Tomahawk

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 Вчера были опубликованы обзоры производительности самого дешевого процессора Ryzen 3 3100 на базе Zen 2 от AMD. Обзоры показали, что производительность этого процессора находится на уровне когда-то флагманского Core i7-7700K от компании Intel. Известный оверклокер TSAIK смог поднять возможности Ryzen 3 3100 до предела, разогнав процессор до частоты чуть ниже 6 ГГц при охлаждении с помощью LN2.

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 Разгон от TSAIK позволил получить наивысшую частоту для процессора AMD Ryzen 3 3100 с частотой 5,923 ГГц. В настоящее время данный результат занимает первое место в рейтинге  для процессора AMD Ryzen 3 3100.

 TSAIK выполнил разгон на материнской плате MSI X570 Tomahawk, которая является очень популярной в оверклокерском сообществе, предлагающая хорошее сочетание функциональности и разумной в данной категории цены. Во время тестирования процессор AMD Ryzen 3 3100 работал при напряжении 1,45 Вольт, что не является стандартным рабочим напряжением и требует более серьёзного охлаждения. Подтверждение разгона Ryzen 3 3100 5,9 ГГц можно увидеть на скриншоте ниже.

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 Разгон до 5,92 ГГц является очень близким результатом к самому высокому разгону процессора Ryzen на базе Zen 2. Рекордсменом является процессор AMD Ryzen 9 3950X, который был разогнан до частоты 6,041 ГГц тем же оверклокером TSAIK, но на материнской плате MSI MEG X570 GODLIKE.

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 Напомню, что процессор AMD Ryzen 3 3100 на базе архитектуры Zen 2 имеет 4 ядра и 8 потоков. Базовая частота работы равна 3,6 ГГц и частота в boost режиме 3,9 ГГц. Объем кэш памяти процессора составляет 18 Мб, а TDP имеет величину 65 Вт. Core i3-10100, который станет его основным конкурентом, будет предлагать базовую тактовую частоту 3,6 ГГц, boost частоту для одного ядра 4,3 ГГц и 4,1 ГГц для всех ядер. Процессор Intel Core i3-10100 будет продаваться по более высокой цене в 122 доллара, тогда как Ryzen 3 3100 имеет рекомендованную стоимость 99 долларов США.

 В целом, Ryzen 3 3100, даже без охлаждения азотом, является достойным оверклокерским чипом. Ryzen 3 3100 уже доступен для предварительного заказа, а в розничной доступности появится 21 мая.

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indieeugene
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Твоя карточка со вчерашнего дня убогая устаревшая дичь. Мой томагавк б450 сказал что они с твоей картой как раз на этой помойке теперь живут. Прости что расстроил, проверь системник
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Maxim Sergeev
18:08
Апдейт венды съел ФПС %)
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Gears 5
Kopcheniy
18:07
Вообще-то 3600 и так стоит уже меньше 200 баксов, в районе 160-180 в среднем. В Регарде стоит 15 тысяч, еще отнять НДС оттуда, вот вам и ~170 долларов.
Процессоры серии Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах X470, B450 и X370 чипсетов
Денис Синяков
18:07
для последовательного апгрейда , очевидно же . Взял днище типа 3100-го , втулил в новую мать и ждешь с ним развития событий и возможного камнепада . Вот лично я так возможно собирался делать . А тепер...
Процессоры серии Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах X470, B450 и X370 чипсетов
Kopcheniy
18:06
Ну 3700Х за 150 баксов - это бомба, как бы.
Процессоры серии Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах X470, B450 и X370 чипсетов
andruhsss
18:05
Было, ралли для тех кто любит ралли, номерные части для тех кто покататься. Разница как между форза моторспорт и хорайзон. Если дирт ралли для тебя это аркада аркадой тогда только в реальную машину и ...
Первые детали и скриншоты DiRT 5
indieeugene
18:05
"Хотя бы к этим твоим словам пруфы будут?" пруф получил, свободен. не понял - спроси родителей почему такой вышел. чао.
Процессоры серии Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах X470, B450 и X370 чипсетов
Алексей
18:04
спасибо лизка за этот эпический фэйл всем не фанатам посвещается))))))))))))))
Процессоры серии Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах X470, B450 и X370 чипсетов
DiLouk
18:04
Не понимаю вопроса. По какой шумок что прошло? Вот тебе DiRT 5, вот тебе DiRT Rally 2.0. Выбирай. Вот и всё.
Первые детали и скриншоты DiRT 5
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