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Codemasters сообщила, что игра Dirt Rally 3.0 находится в разработке

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 Игры Dirt Rally являются одними из наиболее недооцененных на игровом рынке, но, похоже, у Codemasters большие планы на эту серию. В недавнем обновлении своего блога издатель намекает на то, что Dirt Rally 3 (или 3.0) находится в разработке, и она поднимет серию на "еще большие высоты".

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 "Что касается будущего DiRT Rally? Ну ... мы имеем в виду несколько вещей. У нас большие планы,  которые должна осуществить команда разработчиков, единственной задачей которых является доведение серии Rally до еще больших высот. Вы не услышите много об игре какое-то время, но когда это произойдет, вы будете взволнованы тем, что получится. Приготовьтесь увидеть что-то новое в жизни DiRT, очень скоро. Мы приглашаем вас принять участие в совершенно новом опыте, продолжая при этом наслаждаться нашими предыдущими играми серии Rally. Будь то наша последняя игра, которая скоро будет представлена, или то  что будет дальше в серии Rally, мы невероятно рады продолжать делать DiRT франшизой для всего того, за что мы все любим в гонках", - сообщил издатель.

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 Звучит многообещающе. Будет определенно интересно посмотреть, каким получится этот новый опыт в играх серии Dirt. Codemasters также подтвердила, что не будет больше сезонов или крупных обновлений для Dirt Rally 2.0. Тем не менее, онлайн-поддержка испытаний будет продолжаться.

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