Утечка информации об Intel Core 10 поколения (Comet Lake-S): финальные характеристики и цены
рекламаКомпания Intel официально объявит о серии процессоров Comet Lake-S 30 апреля. Новые процессоры будут основаны на 14 нм процесс изготовления. В своей презентации Intel объясняет, почему высокая частота все еще является важным фактором при выборе процессора. На слайде под названием «Почему частота имеет значение» Intel говорит:
- новые процессоры Intel Core серии S 10-го поколения с тактовой частотой до 5,3 ГГц;
реклама- производительность игр и большинства приложений по-прежнему зависят от высокочастотных ядер;
- около 60% игр оптимизированы для одноядерных процессоров;
реклама- для обеспечения высокой частоты кадров требуется лучшая производительность, что является фундаментальным элементом для достижения более низкой задержки, именно здесь важна высокая частота.
С новыми процессорами Core S-Series Intel представляет обновленную утилиту Intel Extrem Tuning Utility со следующими функциями:
реклама- возможность включать и отключать HT одля каждого ядра отдельно;
- улучшенное управление напряжением и частотами.
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Новые процессоры будут иметь более тонкие матрицы, что, по собственным словам Intel, должно улучшить тепловые характеристики процессоров и производительность.
Все процессоры серии Core и CoreK (кроме F-моделей) оснащены встроенной графикой Intel UHD Graphics 630, а процессоры Celeron - графикой Intel UHD Graphics 610
Процессоры Intel Core имеют поддержку двухканальной памяти DDR4-2933, Pentium/Celeron - два канала DDR4-2666
Основные особенности новых процессоров Intel Core 10-го поколения для настольных ПК:
- частота до 5,3 ГГц с технологией Intel Thermal Velocity Boost;
- новая технология Intel Turbo Boost Max 3.0;
- технология Intel Hyperthreading для всех процессоров от Core i3 до Core i9;
- до 10 ядер с 20 Мб Intel Smart Cache;
- поддержки DDR4-2933;
- улучшенный разгон ядра и памяти;
- новый набор микросхем Intel серии 400;
- поддержка 2.5G Intel Ethernet Connection I225 (Foxville).
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