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Компания Intel официально объявит о серии процессоров Comet Lake-S 30 апреля. Новые процессоры будут основаны на 14 нм процесс изготовления. В своей презентации Intel объясняет, почему высокая частота все еще является важным фактором при выборе процессора. На слайде под названием «Почему частота имеет значение» Intel говорит:

- новые процессоры Intel Core серии S 10-го поколения с тактовой частотой до 5,3 ГГц;

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- производительность игр и большинства приложений по-прежнему зависят от высокочастотных ядер;

- около 60% игр оптимизированы для одноядерных процессоров;

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- для обеспечения высокой частоты кадров требуется лучшая производительность, что является фундаментальным элементом для достижения более низкой задержки, именно здесь важна высокая частота.

С новыми процессорами Core S-Series Intel представляет обновленную утилиту Intel Extrem Tuning Utility со следующими функциями:

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- возможность включать и отключать HT одля каждого ядра отдельно;

- улучшенное управление напряжением и частотами.

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Новые процессоры будут иметь более тонкие матрицы, что, по собственным словам Intel, должно улучшить тепловые характеристики процессоров и производительность.

Все процессоры серии Core и CoreK (кроме F-моделей) оснащены встроенной графикой Intel UHD Graphics 630, а процессоры Celeron - графикой Intel UHD Graphics 610

Процессоры Intel Core имеют поддержку двухканальной памяти DDR4-2933, Pentium/Celeron - два канала DDR4-2666

Основные особенности новых процессоров Intel Core 10-го поколения для настольных ПК:

- частота до 5,3 ГГц с технологией Intel Thermal Velocity Boost;

- новая технология Intel Turbo Boost Max 3.0;

- технология Intel Hyperthreading для всех процессоров от Core i3 до Core i9;

- до 10 ядер с 20 Мб Intel Smart Cache;

- поддержки DDR4-2933;

- улучшенный разгон ядра и памяти;

- новый набор микросхем Intel серии 400;

- поддержка 2.5G Intel Ethernet Connection I225 (Foxville).



