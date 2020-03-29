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Если вам сейчас около 40 лет, у вас наверняка остались приятные воспоминания о 3D-видеокарте Voodoo компании 3Dfx, которая была обязательным компонентом персональных компьютеров конца 1990-х годов. Благодаря всемирно известной компании Lego у многих может появиться шанс снова приобрести себе знаменитую видеокарту. При чем не просто приобрести, а собрать её самому. Как можно было догадаться, данная карта будет представлена в виде конструктора от Lego.

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Дизайн был представлен на веб-сайте Lego Ideas, где фанаты делятся своими творениями для новых продуктов Lego. Если за идею проголосует достаточное количество людей, компания рассмотрит возможность превращения ее в настоящий набор Lego.

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Данная идея карты Voodoo принадлежит Bhaal_Spawn, которая называет себя «чудаком, который принес вам LEGO Sound Blaster...». Она также сделала Lego Gravis Ultrasound и планирует делать больше, учитывая, что большинство людей в настоящее время находятся взаперти. "У меня есть чувство, что я могла бы сделать еще кое-что благодаря свободному временем, которое у меня вдруг на появилось",- сказала она PC Gamer.

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Напомню, что видеокарта Voodoo с 4 Мб памяти и тактовой частотой 50 МГц и ее преемник Voodoo2 были двумя наиболее востребованными картами середины и конца девяностых годов, а компания 3Dfx Interactive, которая стоит за ними, была приобретена Nvidia в конце 2000 года.

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