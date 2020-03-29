Видеокарту 3Dfx Voodoo можно будет собрать самому
Если вам сейчас около 40 лет, у вас наверняка остались приятные воспоминания о 3D-видеокарте Voodoo компании 3Dfx, которая была обязательным компонентом персональных компьютеров конца 1990-х годов. Благодаря всемирно известной компании Lego у многих может появиться шанс снова приобрести себе знаменитую видеокарту. При чем не просто приобрести, а собрать её самому. Как можно было догадаться, данная карта будет представлена в виде конструктора от Lego.
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Дизайн был представлен на веб-сайте Lego Ideas, где фанаты делятся своими творениями для новых продуктов Lego. Если за идею проголосует достаточное количество людей, компания рассмотрит возможность превращения ее в настоящий набор Lego.
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Данная идея карты Voodoo принадлежит Bhaal_Spawn, которая называет себя «чудаком, который принес вам LEGO Sound Blaster...». Она также сделала Lego Gravis Ultrasound и планирует делать больше, учитывая, что большинство людей в настоящее время находятся взаперти. "У меня есть чувство, что я могла бы сделать еще кое-что благодаря свободному временем, которое у меня вдруг на появилось",- сказала она PC Gamer.
рекламаНапомню, что видеокарта Voodoo с 4 Мб памяти и тактовой частотой 50 МГц и ее преемник Voodoo2 были двумя наиболее востребованными картами середины и конца девяностых годов, а компания 3Dfx Interactive, которая стоит за ними, была приобретена Nvidia в конце 2000 года.
рекламаЕсли вы хотите, чтобы данная видеокарта от Lego появилась у вас в коллекции, то для этого необходимо перейти по этой ссылке, чтобы проголосовать за нее. На момент написания статьи свой голос за данную идею отдало 1513 человек. Для того, чтобы компания Lego рассмотрела эту идею, необходимо собрать 10000 голосов, но время еще есть, так как до закрытия голосования остаётся еще 596 дней.
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