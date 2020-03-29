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Xbox Series X выглядит не так, как любая другая консоль, выпущенная до сих пор, и причины уникального формы консоли не только во внешней эстетике, но и во внутренней компоновке.

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Портал Digital Foundry опубликовал несколько часов назад интересный видеоролик, в котором показано, как устроена консоль Microsoft следующего поколения. Из видео понятно, что помимо прочего, новый форм-фактор был необходим для оптимального охлаждения компонентов игровой системы.

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Во время недавней поездки в Microsoft у Digital Foundry была возможность поговорить с командой разработчиков оборудования, которая разработала консоль Xbox Series X и увидела, как она создается. Итак, как устроена консоль и почему форм-фактор нужно было полностью переделать?

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Xbox Series X является самой мощной консолью из когда-либо созданных. Ранее в этом месяце Microsoft подтвердила, что консоль будет оснащена 8-ядерным процессором Zen 2 с частотой 3,8 ГГц (3,66 ГГц с SMT), графическим процессором RDNA 2, работающем на частоте 1,825 ГГц, 16 Гб GDDR6. Производительность игровой консоли составит 12 TFLOPS, а объем встроенного твердотельного NVMe накопителя 1 ТБ. Архитектура Xbox Velocity также обещает тесную интеграцию между аппаратным и программным обеспечением, улучшая потоковую передачу игровых данных. Это откроет новые возможности, которые никогда ранее не использовались при разработке игровых консолей.

Xbox Series X будет запущена в продажу в конце 2020 года по всему миру.