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В последние несколько лет одной из самых горячих тем в области технологий стал искусственный интеллект, а в обиходе всё чаще стали применяться новомодные слова: машинное обучение, глубокое обучение, усиленное обучение, нейронные сети, компьютерное зрение и т. д. Все это разные подходы, которые компании внедряют в различные сферы человеческой деятельности, например ИИ, разработанный компанией Google способен обнаруживать рак молочной железы. Сегодня многие компании используют так называемые нейронные сети, которые, по сути, представляют собой слои тесно взаимосвязанных узлов, которые можно «обучить» распознавать шаблоны, загружая в них большие объемы данных и тонко настраивая их параметры.

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Область применения искусственного интеллекта расширяется с каждым днём и находит своё практически во всех областях промышленности, и не далёк тот день, когда SkyNet всё-таки захочет от нас избавиться. Но пока мы еще живы некоторые люди предлагают использовать ИИ не только ради прогресса, но и для развлечения. Например, блогер Денис Ширяев, провел крутой эксперимент по превращению первого в мире фильма "Прибытие поезда в La Ciotat", снятого братьями Люмьер в 1896 году, в видео формата 4K с частотой 60 кадров в секунду, которое выглядит намного лучше, чем при стандартном процессе масштабирования.

Оригинал представляет собой скромное видео 640 на 480 пикселей со скоростью всего 20 кадров в секунду. Денис использовал сочетание нейронных сетей от Gigapixel AI и технику, называемую интерполяцией видеокадров с учетом глубины, чтобы не только повысить разрешение видео, но и увеличить частоту кадров. Gigapixel AI, используемый для процесса масштабирования, разработан Topaz Labs и обучается "заполнять" информацию в изображении, используя шаблоны и структуры из большого числа исходных изображений.