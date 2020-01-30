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Windows 10 X получит одну из функций MacOS

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  Windows 10 X - новая операционная система, основанная на модульном проекте Microsoft Core OS, недавно была продемонстрирована вместе с устройством Surface Neo. Хотя Windows 10 X была создана и оптимизирована для устройств с двумя экранами, но согласно утечкам информации, она будет устанавливаться и на традиционные ноутбуки. Windows 10 X будет иметь ряд эксклюзивных функций, включая жесты, новый Центр поддержки, экран блокировки, меню «Пуск», панель задач и улучшенный интерфейс Windows Update. Еще одной особенностью, которую описывает источник близкий к ресурсу Windows Latest, является функция динамических обоев. Стоит напомнить, что данная опция доступна на устройствах от Apple, работающих на операционной системе macOS.

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  Windows 10 X может получить аналогичные обои, которые будут меняться в течение дня, отражая восход, закат и другое время суток. Microsoft может использовать настройки времени, геолокации и местоположения конкретного устройства, чтобы обеспечить плавный переход от одного фонового рисунка к другому. Microsoft активно сконцентрировалась на Windows 10 X и Windows Core OS и постоянно работает над улучшениями своих продуктов. Например, Microsoft надеется решить все проблемы Центра обновления в Windows 10 X. Согласно отчетам и профилям инженеров с ресурса LinkedIn, ОС Windows 10 X и Windows Core должны получить возможность плавной и бесперебойной работы Центра обновления. Целью ОС Windows Core является получение стабильных обновлений и ускорение самого процесса обновления Windows. .

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  Стоит также отметить, что система Windows 10 X не выйдет в качестве обновления на существующие устройства, но пользователи получат несколько способов установить операционную систему на любое устройство. Какие это будут способы на данный момент не уточняется.

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