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На выставке CES 2020 был представлен необычный телефон круглой формы, который получил название Cyrcle Phone. После пяти лет разработки создатели данного чуда воспользовались технологической ярмаркой в Лас-Вегасе, чтобы показать миру свой смартфон с круглым экраном.

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Идея проекта Cyrcle Phone заключалась в том, чтобы создать более удобный смартфон, чем обычные, которые помещаются в любой карман без особых усилий и в дополнение ко всему придают ему более "чувственный" формат. На данный момент гаджет является не чем иным, как прототипом того, что станет конечным продуктом, который должен появиться в продаже в течение года, если не возникнет непредвиденных проблем. Какими бы ни были изменения в дизайне конечного устройства, которое поступит в продажу в 2020 или 2021 году, что точно не изменится, так это два 3,5-мм разъема для наушников, расположенных на каждой стороне корпуса смартфона. По словам Кристины Сир, основателя компании-разработчика, было решено включить пару разъемов этого типа, чтобы исключить необходимость использования разветвителя аудиоразъема, который в последнее время стал очень популяным у молодежи.

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Разработчикам еще предстоит оттачивать программное обеспечение этого смартфона, поскольку ни сама операционная система, ни многие приложения Android не приспособлены для работы на устройствах с круглым дисплеем. Компания-разработчик обещает, что любые новости, связанные с проектом, будут публиковаться на официальном сайте Cyrcle Phone, а заинтересовавшиеся новинкой смогут наблюдать за процессом развития концепции вплоть до создания конечного продукта.