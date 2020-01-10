На CES 2020 представлен концепт круглого смартфона Cyrcle Phone
На выставке CES 2020 был представлен необычный телефон круглой формы, который получил название Cyrcle Phone. После пяти лет разработки создатели данного чуда воспользовались технологической ярмаркой в Лас-Вегасе, чтобы показать миру свой смартфон с круглым экраном.
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Идея проекта Cyrcle Phone заключалась в том, чтобы создать более удобный смартфон, чем обычные, которые помещаются в любой карман без особых усилий и в дополнение ко всему придают ему более "чувственный" формат. На данный момент гаджет является не чем иным, как прототипом того, что станет конечным продуктом, который должен появиться в продаже в течение года, если не возникнет непредвиденных проблем. Какими бы ни были изменения в дизайне конечного устройства, которое поступит в продажу в 2020 или 2021 году, что точно не изменится, так это два 3,5-мм разъема для наушников, расположенных на каждой стороне корпуса смартфона. По словам Кристины Сир, основателя компании-разработчика, было решено включить пару разъемов этого типа, чтобы исключить необходимость использования разветвителя аудиоразъема, который в последнее время стал очень популяным у молодежи.
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Разработчикам еще предстоит оттачивать программное обеспечение этого смартфона, поскольку ни сама операционная система, ни многие приложения Android не приспособлены для работы на устройствах с круглым дисплеем. Компания-разработчик обещает, что любые новости, связанные с проектом, будут публиковаться на официальном сайте Cyrcle Phone, а заинтересовавшиеся новинкой смогут наблюдать за процессом развития концепции вплоть до создания конечного продукта.
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