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Новая игра серии Batman Arkham получила свой логотип

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  Разработка очередного продолжения серии Batman Arkham идет от WB Montreal идет полным ходом. Данная студия ранее выпустила игру Arkham Origins. Новая игра о похождениях Бэтмена еще не была официально анонсирована, однако, разработчики периодически дразнят поклонников серии различными утечками в социальных сетях. Теперь очередная утечка показывает нам логотип готовящейся игры.

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  Вы можете увидеть полный логотип выше, но он состоит из трех отдельных изображений, размещенных в официальных аккаунтах в Twitter, Facebook и Instagram.

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  Знатоки Бэтмена до сих пор не могут точно определить, что представляет собой этот логотип. Это официальная эмблема, скорее всего, связанная с правительством или подобной правительству организацией.

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   Кусочки логотипа сопровождаются подзаголовком «захватить рыцаря», как и предыдущие тизеры новой игры про Бэтмена. Неподтвержденные слухи указывают на то, что в новой игре большое значение будет уделено Суду Сов, но единственно, что точно известно из предыдущих сообщений это то, что в игре будет задействован Рас-аль-Гул. Все эти утечки, похоже, указывают на скорое анонсирование игры о новых приключениях Брюса Уэйна, но с сентября 2019 года ни на одном из игровых мероприятий не было сказано ни слова об игре. Вероятнее всего анонса стоит ожидать на Electronic Entertainment Expo 2020 или немного раньше в июне.

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