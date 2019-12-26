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Компания OPPO официально представила свои новые смартфоны OPPO Reno3 5G и Reno3 Pro 5G. Модели Reno3 третьего поколения поддерживают сети 5G, имеют большую батарею с возможностью быстрой зарядки и обладают тонким и относительно легким корпусом.

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OPPO Reno3 Pro 5G работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 765G с интегрированным 5G модемом. Reno3 Pro получит два варианта исполнения 8 Гб ОЗУ и 128 Гб внутренней памяти, а также 12 Гб ОЗУ и 256 Гб внутреннего хранилища. В OPPO используется уникальная конструкция объемной антенны на 360°, которая позволяет не беспокоиться о возможности перекрытия сигнала рукой во время использования смартфона. Существует также специальный режим двойного подключения 5G + Wi-Fi 5 ГГц, который объединяет две сети для повышения общей скорости. OPPO утверждает, что этот режим может увеличить скорость загрузки до 28 процентов!

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Телефон оснащен AMOLED дисплеем, изогнутым с двух сторон, как у Galaxy S10. В верхнем левом углу дисплея находится отверстием для фронтальной камеры на 32 мегапикселя. Изогнутый 6,5-дюймовый дисплей поддерживает частоту обновления 90 Гц.

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OPPO Reno3 Pro 5G оснащен четырьмя камерами. Основному 48-мегапиксельному датчику Sony IMX586 составляют компанию 13-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным гибридным оптическим зумом, 8-мегапиксельная широкоугольная камера с полем зрения 116° и 2-мегапиксельный черно-белый датчик. Фронтальная камера получила сенсор на 32 мегапикселя.

Смартфон OPPO Reno3 Pro 5G имеет аккумулятор емкостью 4025 мАч с технологией быстрой зарядки VOOC 4.0 30 Вт. OPPO утверждает, что устройство может заряжаться от 3% до 50% всего за 20 минут, до 70% за 30 минут и до 100% за 56 минут. Телефон оснащен стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Разъем для наушников в телефоне отсутствует.

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Стоимость новинки начинается с 3999 юаней ($571) для варианта объемом 8 Гб + 128 Гб и достигает 4499 юаней ($643) для варианта объемом 12 Гб + 256 Гб. Модель 8 Гб ОЗУ поступит в продажу 31 декабря, а модель 12 Гб можно будет приобрести 10 января 2020 года.

Reno 3

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Смартфон OPPO Reno3 5G оснащен новым чипсетом Dimensity 1000L 5G. Телефон поддерживает двухрежимные сети SA/NSA 5G и оснащен 6,4-дюймовым FHD+ дисплеем. Reno3 оснащен обычным плоским дисплеем, а не изогнутым, как у Pro версии. Телефон немного тяжелее, чем старшая модель, и весит 181 грамм (против 171 грамма). Телефон оснащен 64-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельным широкоугольным датчиком, 2-мегапиксельным макрообъективом и 2-мегапиксельным черно-белым сенсором. Фронтальная 32-мегапиксельная камера аналогична старшей модели.

Как и Reno3 Pro 5G, Reno3 работает на оболочке ColorOS 7 с Android 10 из коробки. Смартфон имеет поддержку Gameboost 2.0, Wi-Fi, NFC, Dolby Atmos, Smart 5G и Bluetooth 5.0.

OPPO Reno3 5G стоит от 3399 юаней (486 долларов) за вариант ОЗУ объемом 8 Гб и 128 Гб и достигает 3699 юаней (528 долларов США) за вариант ОЗУ объемом 12 Гб и 128 Гб.

Более подробную информацию можно получить по этой ссылке.