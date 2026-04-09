goldas
SK hynix начала поставки SSD-накопителя PQC21 с 321-слойной памятью QLC NAND
Сначала новинка поступит OEM-произодителям, а затем будет продаваться в розничных магазинах

Компания SK hynix начала поставки нового клиентского SSD-накопителя PQC21, созданного на основе 321-слойной QLC NAND-памяти. Интересно то, что это хранилище предназначено для ноутбуков и настольных компьютеров, а не для серверов, и компания заявляет, что это её первый продукт, использующий именно эту 321-слойную QLC-память.

Накопитель будет предлагаться в вариантах емкостью 1 ТБ и 2 ТБ. SK hynix заявляет, что целью является обеспечение большего объема памяти в том же физическом пространстве, сохраняя при этом низкое энергопотребление, что отлично подойдет для тонких ноутбуков и других компактных ПК.

Изображение: SK hynix

Ключевое изменение — это переход на 321-слойную QLC NAND-память. QLC хранит четыре бита данных на ячейку, что позволяет производителям размещать в чипе большую емкость, чем TLC или более старые типы NAND. Компромисс с QLC заключается в том, что скорость записи обычно ниже, поэтому производители часто полагаются на кэширование для поддержания высокой скорости отклика в повседневных задачах.

Компания SK hynix заявляет, что PQC21 использует SLC-кэширование для ускорения распространенных задач чтения и записи. Это означает, что часть накопителя временно работает как более быстрая SLC-память, помогая при кратковременных пиках активности, таких как установка приложений, передача файлов и обновления.

Компания уже начала поставки новых SSD-накопителей для Dell Technologies. Это говорит о том, что новые накопители сначала появятся в OEM-системах, а только потом будут запущены в розничную продажу.

#ssd #sk hynix #ssd-накопители #ssd-накопитель #qlc nand #sk hynix pqc21
Источник: videocardz.com
