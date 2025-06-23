Система включает несколько компонентов в тематике мультфильма, включая материнскую плату и видеокарту

Компания MSI решила объединиться с Pixar и Display, чтобы отпраздновать 30-летие франшизы Toy Story. Как было показано на мероприятии Computex 2025, компания запускает специальную линейку оборудования, вдохновленную любимыми многими персонажами из сериала.

Материнская плата посвящена персонажу Вуди. Компания утверждает, что Вуди позаботится о том, чтобы система не лагала.

Настоящей звездой специального выпуска станет видеокарта RTX 5070 из серии Gaming Trio, получившая название Buzz Lightyear Edition. Она отличается индивидуальной цветовой схемой и задней пластиной, вдохновленной космическим рейнджером, дополненной галактическим колоритом и немного напоминает RX 7900 XTX Starfield edition.

Но MSI не остановилась на этом и также представила тематический кулер AIO, блок питания и корпус:

К сожалению для поклонников со всего мира, устройства серии Toy Story будут эксклюзивными для Тайваня. Похоже, что MSI не планирует международные продажи или поддержку. Поэтому у пользователей за пределами Тайваня есть только один вариант приобретения — сделать заказ у надежного тайваньского ритейлера, который осуществляет международную доставку. Кроме того, это весьма ограниченный выпуск. Компания MSI подтверждает, что как только они исчезнут из продажи, то больше их купить будет нельзя.

Полная система в настоящее время доступна для предварительного заказа. Стоимость ПК составляет 79 900 тайваньских долларов или около 2700 долларов США. Система оснащена всеми устройствами, показанными на фотографии ниже, а также включает SSD объемом 1 ТБ и 32 ГБ памяти Fury Beast от Kingston.