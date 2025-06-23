Модель доступна в вариантах с 8 и 16 ГБ памяти, а также не имеет заводского разгона

Компания Leadtek ненадолго сняла с продажи все видеокарты серии GeForce RTX 50, что заставило поклонников её продукции беспокоиться о том, что и без того труднодоступные видеокарты может стать еще проблематичней приобрести. К счастью, это был всего лишь сбой на сайте, и теперь графические карты производителя вернулись на свое место ещё с одним обновлением.

Компания добавила в свой ассортимент новую видеокарту. Хотя модель не особенно впечатлит требовательных пользователей, она выглядит почти идентично другим ускорителям в линейке WinFast Hurricane, отличаясь серыми тонами и X-образным кулером. Разница в том, что это первая конструкция системы охлаждения с двумя вентиляторами во всей линейке RTX 50. Этим обновлением стала карта RTX 5060 Ti:

Карта немного короче RTX 5070 (24 см против 31,5 см), но сохраняет толщину в 2,5 слота. Leadtek подтвердила, что RTX 5060 Ti с 3840 ядрами CUDA будет доступна в двух конфигурациях: либо с 8 ГБ, либо с 16 ГБ памяти. Как и в случае с остальной серией WinFast, заводской разгон модель не имеет.

Характеристики WinFast RTX 5060 Ti HURRICANE 16ГБ/8ГБ:

• 4608 ядер CUDA;

• 16 ГБ или 8 ГБ памяти GDDR7, 128-битный интерфейс памяти;

• Скорость памяти 28 Гбит/с;

• Базовая тактовая частота: 2,41 ГГц;

• Тактовая частота в режиме ускорения: 2,57 ГГц;

• 8-контактный дополнительный разъем питания;

• 3 тепловые трубки и медное основание;

• Металлическая задняя пластина.

Стоит напомнить посетителям сайта overclockers.ru, что карты серии WinFast доступны не во всех регионах. Фактически, их может быть трудно найти даже на Тайване. Тем не менее эти ускорители существуют, и Leadtek стала одним из пионеров в области разработки нестандартных графических карт, заслужив свое место на рынке.