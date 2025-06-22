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Asus ROG NUC 2025 с видеокартой RTX 5080 поступил в продажу
Пока доступна только одна конфигурация с Intel Core Ultra 9 275HX и мобильной картой RTX 5080, но позже выйдут ещё три более доступных варианта мини-ПК

Тайваньская компания Asus выпустила систему ROG NUC 2025 в Китае в конце мая 2025 года, и теперь производитель принимает предварительные заказы на игровой мини-ПК в США. Для покупки доступна только одна конфигурация, и она поставляется с мобильным графическим ускорителем Nvidia RTX 5080 и процессором Intel Core Ultra 9 275HX.

Как и в Китае, цена на мини-ПК в США довольно высока, а указанная конфигурация доступна для предварительных заказов по цене 2849 долларов. Стоит отметить, Asus подтвердила, что будут и другие конфигурации ROG NUC 2025, причем базовая модель получит графическую карту RTX 5060 и Intel Core Ultra 7 255HX.

Будет также еще две промежуточные модели с Nvidia RTX 5070 и RTX 5070 Ti. Пока неясно, когда эти конфигурации будут доступны и сколько они будут стоить. Что касается доступной в настоящее время конфигурации, она объединяет процессор Core Ultra 9 серии Arrow Lake HX с 32 ГБ оперативной памяти стандарта DRR5 и твердотельный накопитель PCIe 4.0 объемом 2 ТБ.

На презентации Asus отметила, что ROG NUC 2025 поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти DDR5, а поддержка хранилища ограничена только 2 ТБ. Что касается возможностей подключения, то мини-ПК имеет следующие порты и разъемы:

1x USB 3.2 Gen2 Type-C

6x USB 3.2 Gen2 Type-A

1x Thunderbolt 4

2x DisplayPort 2.1

2x HDMI 2.1

1x RJ45 LAN

Для беспроводного подключения мини-ПК получил поддержку новейшего интерфейса WiFi 7 и Bluetooth 5.4. Среди других особенностей можно отметить компактный корпус, бесшумную систему охлаждения и поддержку пяти дисплеев разрешением 4K. Подробнее о 2025 ROG NUC можно узнать из таблицы спецификаций ниже.


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#asus #мини-пк #rtx 5080 #asus rog nuc #intel core ultra 9 275hx #asus rog nuc 2025
Источник: notebookcheck.net
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