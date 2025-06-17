Массовое производство монитора BOE должно начаться в конце 2025 года

Компания BOE представила 31,5-дюймовую ЖК-панель с разрешением 8K, способную работать на частоте 120 Гц при собственном разрешении 8K или на частоте 240 Гц при переключении в режим 4K. Представители BOE заявили о том, что панель поступит в массовое производство в конце текущего года.

В дополнение к этому монитору компания BOE также продемонстрировала ряд передовых технологий отображения, в которые вошли ее новейшие панели miniLED UB Cell 4.0 ADS Pro TV, призванные соответствовать качеству изображения уровня OLED. Эти панели разработаны для улучшенной контрастности, управления яркостью и общей эффективности.

Компания BOE также продемонстрировала стереомонитор для воспроизведения 3D без очков с помощью отслеживания глаз. Хотя дисплей мог проецировать только 3D-элементы перед экраном, он обеспечивал отличную визуальную четкость и поддерживал вертикальный параллакс для создания захватывающих эффектов глубины. По словам сотрудников BOE, этот монитор основан на раннем прототипе панели разрешением 16K.

Интересно то, что панель 8K/120 Гц была показана в то время, когда игровое оборудование все еще с трудом переваривает 4K устройства. Мониторы 4K с высокой частотой обновления все еще не сильно распространены, и лишь немногие графические процессоры могут обеспечить стабильные 60 кадров в секунду при таком разрешении в современных играх, не говоря уже о 120 или 240 Гц. Поэтому тот факт, что компании уже работают над панелями 8K, поднимает очевидный вопрос о необходимости такого режима. Получение приемлемой производительности в таком разрешении в настоящее время возможно только с использованием продвинутых функций масштабирования и генерации кадров.

Стоит отметить, что во времена маркетинговой компании видеокарты GeForce RTX 3090, она позиционировалась в качестве первой в мире игровой карты для 8K, а это было еще в 2020 году, но воз и ныне там.