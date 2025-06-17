Создатели игры опубликовали системные требования грядущего хита — Borderlands 4, которые вполне доступны

Gearbox и 2K официально сообщили об открытии предварительных заказов на игру Borderlands 4, и цена в 69,99 долларов за стандартное издание стала небольшим, но приятным сюрпризом, учитывая недавние заявления о базовой цене в 80 долларов для игр класса AAA. Страница игры в сервисе Steam появилась одновременно с анонсом, раскрывая минимальные и рекомендуемые системные требования версии для персональных компьютеров, и они на удивление вполне щадящие.

Согласно списку требований, для игры в Borderlands 4 необходимо иметь 64-разрядную операционную систему и процессор, 16 ГБ оперативной памяти и 100 ГБ на SSD в качестве базового уровня. Минимальные требования к видеокарте включают NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT, в основном это связано с необходимостью не менее 8 ГБ видеопамяти. Что касается центрального процессора, то минимальные требования включают Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 7 2700X.

Рекомендуемые характеристики включают видеокарты RTX 3080 или Radeon RX 6800 XT, 32 ГБ оперативной памяти и более современные 8-ядерные процессоры, такие как Ryzen 7 5800X или Intel Core i7-12700.

Наряду с новостями о предзаказе, Gearbox также представила комплект Borderlands 4 Echo-4 Collector's Edition за 149,99 долларов, включающий физические предметы коллекционирования, в состав которого входят следующие элементы:

• тканевую карту Кайроса

• 8-дюймовую фигурку Echo-4 со светодиодной подсветкой

• ожерелье с символом Убежища

• карточку с пятью кодами SHIFT для золотых ключей

• четыре двухсторонних литографических художественных принта

Интересно, что в комплект не входит сама копия игры. В описании GameStop четко указано, что игру необходимо приобретать отдельно. Выход игры в продажу состоится 12 сентября.