Exynos 2600 будет представлен с 8-ядерным процессором, который включает два ядра Cortex-X и шесть ядер Cortex-A. Эта конфигурация отличается от 10-ядерного Exynos 2500 и больше напоминает Snapdragon 8 Elite.

По мере приближения старта производства нового флагманского чипсета Exynos 2600 его производительность становится горячей темой многочисленных утечек. Запуск чипа запланирован на 2026 год, и он будет конкурировать с такими однокристальными системами, как Snapdragon 8 Elite 2 и Dimensity 9500 от Qualcomm. Если предыдущие слухи о результатах тестов Geekbench верны, то флагману Samsung предстоит ещё многое наверстать. И если судить по предполагаемой производительности Exynos 2600, полученной от известного инсайдера OreXDA, то он может не попасть в число лидеров.

По всей видимости, будущий Exynos 2600 наберет всего около 2400 баллов в одноядерном тесте Geekbench и 9400 в многоядерном. Это не сильно отличается от модели Exynos 2500, используемого в прототипе Galaxy S25+ (2359/8141) в прошлом году, а новый результат Exynos 2500 на Geekbench оказался ещё более удручающим — 2012/7563 баллов. Аналитик предполагает, что это связано с тем, что Samsung жертвует чистой производительностью ради стабильности.

Что касается графического чипа Xclipse 960 в Exynos 2600, то, как ожидается, он наберет 5800 баллов в 3DMark Wild Life Extreme. Это является солидным приростом в 62% по сравнению с графическим процессором Xclipse 940 в Exynos 2400. Его результат в GFXBench Aztec Ruins составляет 85 FPS. Однако инсайдер OreXDA не уточняет, к какому тесту это относится (4K или обычному), поэтому сложно определить, насколько он будет лучше предшественника.

OreXDA добавляет, что Exynos 2600 будет включать два ядра Cortex-X Prime и шесть ядер Cortex-A — такую компоновку можно увидеть в Snapdragon 8 Elite. Будет ли Samsung использовать новые ядра Arm Travis и Altos, пока неизвестно. Если это действительно так, его производительность должна быть намного выше, чем прогнозировалось.

Несмотря на это, на Exynos 2600 компания возлагает свои надежды и рассчитывает на успех, поскольку он определяет судьбу собственного 2-нм техпроцесса SF2 от Samsung Foundry. Хотя производитель чипов получил необходимые денежные вливания благодаря сотрудничеству с Nintendo Switch 2, этого будет недостаточно, чтобы удержаться на плаву в ближайшие годы, особенно с учетом показателей роста Intel Foundry в качестве жизнеспособной альтернативы TSMC.