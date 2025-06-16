Карта представляет собой обычную Radeon RX 7800 XT Red Devil со специальной задней пластиной

PowerColor без лишнего шума выпустила специальную версию видеокарты Radeon RX 7800 XT, почти через 1,5 года после дебюта модели. Этот новый вариант включает в себя специальную заднюю пластину, которая придает карте особый внешний вид.

PowerColor выпустила несколько индивидуальных задних пластин для серии Red Devil. Обычно они появляются через месяц или два после первоначального запуска видеокарты, и последняя серия Radeon RX 9070 не стала исключением. Компания представила специальный дизайн задней пластины Onyx в качестве отдельного гаджета, в настоящее время доступного только при покупке с определенной видеокартой. Однако для предыдущих поколений PowerColor также продавала задние пластины отдельно.

Теперь задняя пластина, идущая в комплекте с Red Devil RX 7800 XT, называемая «Intrusive», также доступна для покупки по цене 29 долларов. По данным компании, ее толщина составляет около 16,63 мм. Однако перед покупкой стоит проверить, не будет ли дополнительная толщина мешать близлежащим компонентам материнской платы, например, слотам M.2. Задняя пластина совместима с другими моделями серии Red Devil RX 7000, включая RX 7900 XTX, XT, GRE, RX 7800 XT и RX 7700 XT.