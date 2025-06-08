Оба гибридных процессора предназначены для портативных игровых консолей

В сети было много слухов о потенциальном обновлении уже расширенного семейства гибридных процессоров Ryzen Z2 от AMD для портативных игровых консолей, и сегодня AMD подтверждает эти слухи. Компания только что представила процессоры Ryzen Al Z2 Extreme и Ryzen Z2A, оба разработанные для новейших систем ROG XBOX Ally.

Ryzen Al Z2 Extreme, как следует из названия, является обновлением чипа Z2 Extreme. «Al» в названии подтверждает, что эта версия, в отличие от оригинала, будет иметь нейронный процессор NPU. APU на базе Strix Point поставляется с процессором XDNA2, который, как и в серии Ryzen Z1 последнего поколения, ранее был отключен для игр. Однако, поскольку ИИ теперь широко применяется в играх, сохранение этой части включенной окажется полезным по мнению AMD. В остальном характеристики остаются прежними: это 8-ядерный процессор на архитектуре Zen5 (из 12 общих ядер) с 16 ядрами GPU (вычислительные блоки на архитектуре RDNA 3.5).

В то же время AMD подтверждает чип Ryzen Z2A. Под этим названием, вероятно, скрывается вариант APU Van Gogh, который имеет 4 ядра на архитектуре Zen2 и 8 графических ядер RDNA2. Судя по характеристикам Ryzen Z2 Extreme будет нацелен на более дорогие системы, в то время как Ryzen Z2A будет ориентирован на портативный игровой ПК начального уровня, как подтверждает AMD. Эта модель, в отличие от других чипов Ryzen Z2, также будет иметь более низкий TDP от 6 до 20 Вт вместо 15-35 Вт.

Первыми системами, работающими на каждом из указанных процессоров, являются ASUS ROG XBOX Ally X (Z2 Extreme) и XBOX Ally (Z2A).