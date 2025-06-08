Известный инсайдер раскрыл некоторые существенные обновления в характеристиках будущих смартфонов по сравнению с текущей линейкой Oppo Find X8

Будущая флагманская серия Oppo Find X9 может принести некоторые серьезные обновления в плане оборудования. Последними подробностями поделился известный информатор Digital Chat Station на Weibo. Утечка намекает на то, что вся серия Find X9 получит значительное обновление камеры. В частности, это улучшение может коснуться перископического телеобъектива. Инсайдер также заявил, что Oppo Find X9 Ultra может иметь перископические камеры разрешением 200 МП и 50 МП на задней панели.

Информатор основывает информацию на прототипе Find X9 Ultra, который, как сообщается, оснащен высококлассными телеобъективами ISOCELL HP5 и JN5 от компании Samsung. Спектральный датчик изображения Find X8 Ultra может появиться и в других доступных вариантах Find X9, таких как стандартные Find X9 и X9 Pro. Этот датчик помогает улавливать более точные цвета, особенно с оттенками кожи, чтобы придать более естественные фотографии людей.

Помимо характеристик камеры, по слухам, серия Find X9 будет работать на базе следующего флагманского чипсета Dimensity 9500 от MediaTek, в то время как вариант Ultra может быть оснащен процессором Snapdragon 8 Elite 2.