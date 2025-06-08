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AMD Radeon RX 9060 XT стала самой высокочастотной видеокартой в истории
Компания AMD снова стала первой по тактовой частоте графического процессора

 Такие компании, как NVIDIA, AMD и Intel, ввели различные описания для своих тактовых частот, такие как базовая, игровая, пиковая, ускоренная и другие. Для простоты следует предположить, что речь идет о самых высоких официальных частотах, подтвержденных компаниями. В случае NVIDIA официальные цифры обычно ниже реальных тактовых частот, но это зависит от каждого конкретного случая.

 Ресурс Hardware & Co решил взглянуть на несколько лет назад и заметил, что AMD имеет историю побития рекордов частоты, представляя более высокие частоты с каждым поколением. AMD действительно была первой, кто представил видеокарты с частотой 1,0 ГГц. Многие, возможно, помнят модель Radeon HD 7970 GHz Edition на базе архитектуры Tahiti, но это было только начало славной истории компании.

 Графические карты AMD Radeon с самыми высокими тактовыми частотами:

• 2012: 1 ГГц+ → Radeon HD 7970 GHz Edition;

• 2018: 1,5 ГГц+ → Radeon RX 590;

• 2020: 2,0 ГГц+→ Radeon RX 6800;

• 2023: 2,5 ГГц+ → Radeon RX 7600;

• 2025: 3,0 ГГц+→ Radeon RX 9060 XT.

 Несколько лет спустя попытки AMD лидировать по частоте были продолжены. В 2018 году AMD выпустила Radeon RX 590 с тактовой частотой 1,5 ГГц. Эта модель на базе чипа Polaris 30 XT была обновлением модели RX 580, которая работала на более низких тактовых частотах и более высоким TGP. Обновление прошло успешно, но не изменило существенно долю рынка графических процессоров AMD. Всего два года спустя AMD выпустила серию Radeon 6000. RX 6800 и RX 6800 XT на базе RDNA2 были построены на совершенно новом графическом процессоре Navi 21 с тактовой частотой в диапазоне от 2105 до 2250 МГц. В 2023 году AMD выпустила RX 7600, модель на базе Navi 33 с тактовой частотой 2655 МГц.

 На этой неделе AMD выпустила в продажу Radeon RX 9060 XT, которая предлагает тактовую частоту 3,13 ГГц из коробки, однако, это не предел, поскольку карта также предлагается с заводским разгоном, достигающим 3320 МГц и 3340 МГц с помощью программного разгона.

 Дальнейший разгон может оказаться сложным, поскольку карты RX 9060 XT, похоже, не могут работать на частоте, превышающей 3,4 ГГц. Таким образом, текущее поколение, возможно, не сможет превзойти 3,5 ГГц, но преемник, скорее всего, сможет побить этот психологический барьер.

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Источник: videocardz.com
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