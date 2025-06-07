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goldas
ZOTAC готовит туалетную воду F5 для геймеров
Компания решила расширить свой ассортимент весьма экстравагантным продуктом

Компания, известная прежде всего своими видеокартами, мини-ПК, а теперь также игровыми портативными компьютерами, похоже, полна решимости охватить все стороны жизни игроков. Можно было бы подумать, что следующим логичным шагом станет игровой ноутбук или планшет, но вместо этого ZOTAC собирается заняться действительно нишевым рынком, а именно игровыми ароматами.

ZOTAC собирается представить аромат «F5», вероятно, названный в честь классической клавиши "refresh", и обещает аромат такой свежести, что он будет держать геймера в тонусе во время долгих игровых баталий. По словам ресурса HKEPC, которые раздают образцы:

Этот аромат ускорит реакцию, сохранит чувства в тонусе и обеспечит максимальное преимущество перед конкурентами <...> F5 предлагает морской бриз, кипарис, мяту и белый мускус, освежающий водный древесный аромат, которые пробуждают чувства и повышают производительность в играх.

Аромат ZOTAC F5 в настоящее время находится в стадии апробации и геймеров приглашают подать заявку на возможность его протестировать. Заявки принимаются до 13 июня для возможности приобрести флакончик объемом 50 мл с ароматом, который может стать фирменным ароматом каждого геймера.

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#zotac #zotac f5 #духи #туалетная вода #туалетная вода для игроков
Источник: videocardz.com
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