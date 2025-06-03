Что касается среднего FPS и режиме с трассировкой, то новинка AMD проигрывает RTX 5060 Ti

Обзоры видеокарты Radeon RX 9060 XT не стоит ожидать еще два дня, если учесть, что AMD снимет запрет на публикации за день до запуска продаж. Напомним, что RX 9060 XT должна появиться на полках магазинов 5 июня.

Согласно слайдам, которые появились на портале Videocardz.com, похоже, что RX 9060 XT обеспечит достаточную производительность в верхнем среднем сегменте. Карта вполне неплохо соперничает с RX 7700 XT и даже превосходит ее в разрешении 1080p. Однако 128-битная шина памяти, по-видимому, является очевидным узким местом при более высоких разрешениях.

Обзор, судя по всему сосредоточен на противопоставлении RTX 5060 Ti, и хорошая новость для игроков заключается в том, что представленные диаграммы относятся к моделям с 16 ГБ памяти, поэтому сравнение двух карт в ценовом сегменте 349-429 долларов является корректным.

Radeon RX 9060 XT 16 ГБ против RTX 5060 Ti 16 ГБ:

• 1080p — 10 игр в среднем:

- 1% Low: 148 к/с против 143 к/с → RX 9060 XT на 3,5% быстрее;

- Средний FPS: 187 к/с против 194 к/с → RX 9060 XT на 3,6% медленнее;

• 1440p — 10 игр в среднем:

- 1% Low: 110 к/с против 102 к/с → RX 9060 XT на 7,8% быстрее;

- Средний FPS: 134 к/с против 142 к/с → RX 9060 XT на 5,6% медленнее;

• Трассировка лучей 1080p — 4 игры в среднем:

- 1% Low: 51 к/с против 57 к/с → RX 9060 XT на 10,5% медленнее;

- Средний FPS: 62 к/с против 69 к/с → RX 9060 XT на 10,1% медленнее;

Следует помнить, что видео представлено не было, а данные основаны либо на XFX SWIFT Triple-fan, либо на модели Sapphire NITRO+ — обе, как ожидается, будут иметь нестандартные тактовые частоты графического процессора.

В обзор не включена также модель RTX 5060 Ti 8 ГБ, которую AMD использовала для собственного тестирования. Стоит отметить, что в официальном сравнении AMD использовала настройки Ultra 1440p и заявила о 6%-ном преимуществе в 40 играх.

Таким образом AMD фокусирует свое внимание на режиме 1440p, и это следует иметь в виду, когда будут опубликованы полноценные и независимые обзоры видеокарты.