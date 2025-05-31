Такие карты официально не производятся и являются результатом переделки на подпольных китайских предприятиях

Несколько лет назад случился бум майнинга криптовалют, теперь его место занял искусственный интеллект. Оба процесса требуют мощных графических процессоров или больших объемов памяти. Был лишь вопрос времени, когда китайские компании начнут приобретать новейшие графические процессоры NVIDIA для своих предприятий, где карты перепроектируются и переупаковываются с новыми печатными платами.

Официально видеокарт RTX 5090 с системой охлаждения с единственным нагнетательным вентилятором не существует, просто потому, что эта модель не предназначена для работы с низким TDP. Однако у NVIDIA есть собственная версия с подобным кулером под названием RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, вариант с TDP 300 Вт. Проблема в том, что она пока не поступила в продажу и будет очень дорогой. Видеокарта RTX 5090 с памятью 32 ГБ в этом отношении является более доступной альтернативой. Также стоит отметить, что карта не должна работать с максимальным TDP, и для снижения TDP до 450 Вт потребуется только адаптер питания 3×8-pin.

Тем временем, фотографии переделанных карт появились на Goofish, китайской платформе для подержанных товаров, или в данном случае товаров, которые могут иметь неофициальное происхождение. Карты с нагнетательным вентиляторами обычно изготавливаются из существующих игровых моделей. Эти компании покупают тысячи графических процессоров, удаляют память и чипы с оригинальных плат и устанавливают их на новые печатные платы. Вот почему у многих людей, покупающих флагманские видеокарты на вторичном рынке, в итоге оказываются пустышки с кулером и печатные платы без графических процессоров.

Как и в случае с картами серий RTX 30 и RTX 40, NVIDIA, похоже, не проявляет никакой реакции на подобную ситуацию. Компания даже не пытается отслеживать, кто покупает эти карты, как они попадают на эти подпольные заводы или, что еще интереснее, как китайские компании вообще приобретали ускорители RTX 5090.

Сейчас существует высокий спрос на мощные графические карты с относительно компактными системами охлаждения, поскольку они позволяют создавать кластеры из нескольких графических процессоров, что невозможно с толстыми игровыми вариантами, занимающими 3-4 слота. Хотя инженерные усилия по созданию карт RTX 5090 в турбо вентиляторами впечатляют, для геймеров в такой ситуации мало хорошего. Это, скорее всего, приведет к большему количеству мошенничества и еще меньшему количеству карт, доступных на рынке.