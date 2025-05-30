Конкретные модели видеокарт, которые получат зеркальную заднюю панель пока не раскрываются

Компания GALAX анонсирует новую версию своей серии графических ускорителей Boomstar. Необходимо отметить, что эта серия доступна исключительно для покупателей на китайском рынке, поэтому любой выпущенный вариант не будет официально продаваться на глобальном рынке, хотя, наверняка найдутся варианты для приобретения по серым каналам или на электронных торговых площадках.

Компания уже предлагает графические ускорители RTX 5090D, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070 линейки Boomstar в двух цветовых вариантах: LUNA - полностью белая модель, и NOX - полностью черный дизайн с фиолетовыми включениями. Данные карты отличаются только расцветкой и имеют одинаковые характеристики.

Теперь GALAX анонсирует новую версию этих карт с зеркальной отделкой задней панели. Линейка Boomstar часто используется компанией в качестве платформы для кастомизации своих графических карт. Это означает, что любые специальные версии, скорее всего, будут основаны на графических ускорителях Boomstar.

GALAX пока не представила никакой конкретной информации о моделях графических карт, но ключевым моментом является то, что зеркальная отделка — это не новый дизайн задней панели, а скорее магнитная крышка, которая крепится к существующим задним панелям видеокарт.

Компания не подтвердила, будут ли карты с зеркальной отделкой выпущены как новые модели или такая пластина для задней панели будет продаваться отдельно. Однако в объявлении подтверждается, что модель RTX 5060 Ti также находится в разработке.