Новинка доступна для покупки на JD.com за 3470 долларов

Компания ASUS выпустила мини-ПК ROG NUC 2025 года, который уже поступил в продажу на JD.com. Новинка оснащена центральным процессором Intel Core Ultra 9 275HX, мобильным графическим процессором NVIDIA RTX 5080, оперативной памятью DDR5 объемом 32 ГБ и твердотельным накопителем объемом на 2 ТБ. Стоимость системы составляет 24 999 юаней или около 3 470 долларов США.

ROG NUC 2025 имеет компактные размеры 282,4 x 187,7 x 56,5 мм с общим объемом 3 литра. Мини-ПК сохраняет дизайн модели 2024 года, но дополнительно получил эффекты RGB-подсветки, синхронизированные с различными играми.

Процессор представляет собой 24-ядерный, 24-поточный чип с максимальной тактовой частотой 5,4 ГГц, кэшем объемом 76 МБ и встроенным нейронным процессором (NPU). Графический процессор RTX 5080 работает при мощности 175 Вт и поддерживает функции DLSS 4, Smooth Motion и NVIDIA Studio. В совокупности система может использовать до 250 Вт мощности на ЦП и ГП.

Система охлаждения компьютера включает три вентилятора и двойную испарительную камеру. Для памяти и SSD предусмотрен отдельный воздушный поток, чтобы поддерживать их температуру в допустимых пределах, что помогает поддерживать высокую производительность при длительном использовании.

На передней панели корпуса расположен один 3,5 мм разъем для наушников, один порт USB-C 3.2 Gen 2 и два порта USB-A 3.2. На задней панели ROG NUC 2025 предлагает пользователям четыре порта USB-A 3.2 Gen 2, один порт Thunderbolt 4, один порт LAN 2.5G, два порта HDMI 2.1 и два выхода DisplayPort 2.1. Система поддерживает вывод изображения одновременно на четыре 4K монитора.

Возможности беспроводного подключения включают интерфейсы Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Система работает под управлением ОС Windows 11 и включает ROG BIOS для ручной настройки параметров. Пользователи могут регулировать напряжение, скорость памяти и скорость вращения вентилятора, а программное обеспечение Armoury Crate обеспечивает мониторинг и управление системой в реальном времени.

Новый NUC соответствует стандартам прочности MIL-STD-810H и поддерживает обновления компонентов без использования инструментов. Мини-ПК подойдет пользователям, которым нужна высокая производительность в компактном настольном компьютере.