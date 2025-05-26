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Seasonic представила блок питания PRIME PX-3200 с шестью разъемами 12V-2x6
Seasonic показала также специальный кабель питания 12V-2×6 Ti Smart Power Cable

 На выставке Computex 2025 компания Seasonic представила обновления в своей линейки блоков питания, в центре внимания которых оказалась модель PRIME PX-3200. Этот высокопроизводительный блок питания мощностью, как не трудно догадаться, 3200 Вт является полностью модульным устройством, соответствующем стандартам ATX 3.1 и может подавать полную мощность по одной шине +12 В, что делает его отличным выбором для профессиональных оверклокеров. Новинка может похвастаться КПД 94%, высококачественными японскими конденсаторами, позолоченными клеммами и 12-летней гарантией.

 Помимо высочайшей мощности, компания Seasonic сделала ставку на решение печально известной проблемы современных графических ускорителей: перегрев и плавление разъемов, таких как 12VHPWR и 12V-2×6. Будущие блоки питания компании серии Prime будут включать внутренние датчики и прошивку, которые отслеживают температуру и ток непосредственно на разъеме. Если показания указанных параметров превышают безопасные уровни, блок питания может отключиться, чтобы предотвратить повреждение оборудования.

 Чтобы повысить надежность системы защиты, Seasonic объединилась с King of Wing для разработки кабеля Smart Power Cable 12V-2x6 Ti. Этот кабель предлагает отслеживание напряжения и тока на каждом контакте, встроенный термодатчик со звуковым сигналом и возможность при необходимости активировать собственную защиту отключения графического процессора. Он функционирует аналогично WireView от Thermal Grizzly и может быть кастомизирован с помощью радиаторов, небольших вентиляторов и внешних дисплеев.

 Хотя кабель пока не имеет коммерческой доступности, участие Seasonic в проекте дает ему реальный потенциал стать розничным продуктом. В сочетании с более умными блоками питания, которые будут выпущены в начале следующего года, возможно, в 2026 году пользователи больше не услышат о плавящихся разъемах.

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#блоки питания #блок питания #seasonic #12v-2x6 #seasonic prime px-3200
Источник: videocardz.com
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