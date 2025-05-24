На Computex MaxSun показала свое видение возможного дизайна будущих графических ускорителей

Китайская компания MaxSun в последнее время ведет очень активную работу, выпуская широкий спектр графических ускорителей на базе GPU Intel и NVIDIA. Напомню, что компания больше не производит графические карты на базе чипов AMD Radeon. Некоторым энтузиастом компания известна тем, что китайский производитель славится необычными наименованиями своей продукции, таким как Terminator или Hamburger. Однако, похоже, что MaxSun в последнее время стала отходить от подобных экзотических торговых марок в пользу своих собственных наименований: iCraft и Mega Gamer.

Одним из продуктов, который привлек внимание посетителей Computex 2025, был очень необычный графический ускоритель, или, по крайней мере, он пытается выглядеть таковым. MaxSun официально называет устройство «концептуальным продуктом», и из того, что можно видеть, на самом деле он не имеет графического процессора. Это явно концептуальная графическая карта, так как сама плата пустая, но включает видимые точки пайки для портов DisplayPort и HDMI.

Сразу видно, что данный концепт графического ускорителя получил встроенную систему водяного охлаждения с трубками, скрытыми под очень необычным кожухом, который не имеет вентиляторов или видимых активных охлаждающих компонентов. Вместо этого он представляет собой прозрачный монолитный блок.

Согласно сообщениям средств информации, конструкция с большим количеством RGB-подсветки все еще находится в стадии разработки. Некоторые предполагают, что компания MaxSun в конечном итоге может заменить ARGB-кожух складным гибким OLED-экраном, что, вероятно, будет представлять собой самую необычную степень интеграции OLED-панелей в видеокарты.

Однако не стоит ждать такую графическую карту в ближайшее время. Кроме того, нет подтверждения того, что эта концепция когда-либо вообще будет воплощена в виде реального продукта.