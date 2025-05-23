Обновление HyperOS 2.2 скоро станет доступно для 12 устройств Xiaomi

Xiaomi практически готова выпустить обновление HyperOS 2.2 для своих устройств. Хотя официальный список изменений все еще не опубликован, ожидается множество улучшений в системе и некоторые обновления пользовательского интерфейса. Также можно надеяться на несколько новых функций и, конечно же, лучшую интеграцию экосистемы Xiaomi.

Если у вас есть устройство Xiaomi под управлением HyperOS 2, то можно задаться вопросом, когда же настанет ваша очередь для обновления до HyperOS 2.2. В сети появился потенциальный список устройств, которые, скорее всего, будут включены в первую стадию развертывания.

Стоит сразу отметить, что Xiaomi не объявила, какие именно устройства будут обновлены до HyperOS 2.2, или список устройств, включенных в первую партию развертывания. Однако сотрудники XiaomiTime обнаружили двенадцать устройств Xiaomi в исходном коде HyperOS с новой версией прошивки. Это означает, что новая сборка HyperOS уже готова по крайней мере для этих устройств, и на основе этого составлен следующий список:

POCO F7 / REDMI Turbo 4 Pro

POCO M7 Pro 5G / Redmi Note 14

POCO X7 / Redmi Note 14 Pro

Redmi K70 / POCO F6 Pro

Redmi K70E / POCO X6 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Эти смартфоны и планшет Xiaomi, скорее всего, получат HyperOS 2.2 раньше других устройств компании, как только начнется развертывание. Однако, поскольку информация поступила не напрямую от Xiaomi, рекомендуется воспринимать ее с долей недоверия, чтобы не разочароваться.

Как всегда, развертывание должно начаться с Китая, прежде чем оно дойдет до пользователей по всему миру. Пользователи устройств Xiaomi могут проверить обновления, перейдя в Настройки > О телефоне > Обновление системы.

Предстоящая версия HyperOS 2.2, скорее всего, будет включать множество улучшений в системе. Также можно увидеть улучшения работы ИИ и несколько изменений в пользовательском интерфейсе.

Согласно недавним утечкам и сообщениям, обновление оболочки HyperOS принесет новые функции фотографии на основе ИИ. Пользователи также могут увидеть несколько новых функций ИИ для решения повседневных задач, получить обновленную систему управления уведомлениями и новый интерфейс камеры.

Обновление HyperOS 2.2, скорее всего, принесет множество улучшений, включая, помимо прочего, плавность и отзывчивость системы, а также новые алгоритмы оптимизации батареи и более широкую интеграцию экосистемы Xiaomi.