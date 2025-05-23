Xiaomi практически готова выпустить обновление HyperOS 2.2 для своих устройств. Хотя официальный список изменений все еще не опубликован, ожидается множество улучшений в системе и некоторые обновления пользовательского интерфейса. Также можно надеяться на несколько новых функций и, конечно же, лучшую интеграцию экосистемы Xiaomi.
Если у вас есть устройство Xiaomi под управлением HyperOS 2, то можно задаться вопросом, когда же настанет ваша очередь для обновления до HyperOS 2.2. В сети появился потенциальный список устройств, которые, скорее всего, будут включены в первую стадию развертывания.
Стоит сразу отметить, что Xiaomi не объявила, какие именно устройства будут обновлены до HyperOS 2.2, или список устройств, включенных в первую партию развертывания. Однако сотрудники XiaomiTime обнаружили двенадцать устройств Xiaomi в исходном коде HyperOS с новой версией прошивки. Это означает, что новая сборка HyperOS уже готова по крайней мере для этих устройств, и на основе этого составлен следующий список:
POCO F7 / REDMI Turbo 4 Pro
POCO M7 Pro 5G / Redmi Note 14
POCO X7 / Redmi Note 14 Pro
Redmi K70 / POCO F6 Pro
Redmi K70E / POCO X6 Pro
Xiaomi 14
Xiaomi 14 Pro
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 15
Xiaomi 15 Pro
Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Эти смартфоны и планшет Xiaomi, скорее всего, получат HyperOS 2.2 раньше других устройств компании, как только начнется развертывание. Однако, поскольку информация поступила не напрямую от Xiaomi, рекомендуется воспринимать ее с долей недоверия, чтобы не разочароваться.
Как всегда, развертывание должно начаться с Китая, прежде чем оно дойдет до пользователей по всему миру. Пользователи устройств Xiaomi могут проверить обновления, перейдя в Настройки > О телефоне > Обновление системы.
Предстоящая версия HyperOS 2.2, скорее всего, будет включать множество улучшений в системе. Также можно увидеть улучшения работы ИИ и несколько изменений в пользовательском интерфейсе.
Согласно недавним утечкам и сообщениям, обновление оболочки HyperOS принесет новые функции фотографии на основе ИИ. Пользователи также могут увидеть несколько новых функций ИИ для решения повседневных задач, получить обновленную систему управления уведомлениями и новый интерфейс камеры.
Обновление HyperOS 2.2, скорее всего, принесет множество улучшений, включая, помимо прочего, плавность и отзывчивость системы, а также новые алгоритмы оптимизации батареи и более широкую интеграцию экосистемы Xiaomi.