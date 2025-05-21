Процессоры Ryzen Threadripper 9000 получат до 96 ядер Zen5 и тактовую частоту до 5,4 ГГц

После выпуска пользовательских процессоров Ryzen 9000 в прошлом году архитектура Zen 5 наконец-то готовится выйти на рынок высокопроизводительных рабочих станций и систем для энтузиастов. Официальный запуск ожидается в июле, но уже сегодня на Computex 2025 AMD представила новое поколение процессоров Threadripper.

Официально в новой будет две линейки: WX-Series для рабочих станций, которая носит название Threadripper PRO, и линейка Threadripper, также известная как X-Series для устройств HEDT (High-End Desktop). Последняя, как и в предыдущем поколении, не будет иметь моделей с самым большим количеством ядер. Однако энтузиасты, выбравшие эти процессоры, по-прежнему будут иметь доступ к 64 ядрам, как это видно на примере Threadripper 9980X.

Флагманской моделью, конечно же, является Threadripper PRO 9995WX. Этот процессор примечателен по двум причинам. Это самая высокопроизводительная модель, которую AMD может вписать в свою существующую схему наименования, и она оснащена 96 ядрами Zen 5. Кроме того, чип включает 384 МБ кэш-памяти L3 и работает на тактовой частоте до 5,4 ГГц в режиме ускорения, которая, впрочем, является общей для всех моделей новой серии Threadripper PRO.

Компания AMD также предлагает 64-ядерные (9985WX), 32-ядерные (9975WX) и 24-ядерные (9965WX) процессоры. Кроме того, материнские платы на платформе sTR5 (TRX50) будут поддерживать 16-ядерные и даже 12-ядерные процессоры. Эти варианты с меньшим количеством ядер не предназначены для установки мировых рекордов в Cinebench, но призваны сделать платформу, которая поддерживает до 128 линий PCIe Gen5, более доступной широкой группе пользователей.

Для пользователей HEDT-систем серия Threadripper 9000 предлагает 32-ядерные (9970X) и 24-ядерные (9960X) процессоры. В отличие от вариантов PRO, они будут поддерживать только 4-канальную память DDR5-6400, тогда как серия PRO поддерживает 8-канальные конфигурации.

В серии Threadripper 9000 AMD изменяет компоновку CCD (Core Complex Die) в моделях не-PRO. Эти чипы будут лишены некоторых чиплетов, особенно тех, которые расположены дальше от кристалла ввода-вывода. Хотя это не показано на официальных рендерах, фактические процессоры включают фиктивные кристаллы.

AMD будет продавать оба варианта чипов Threadripper на розничном рынке, каждый из которых будет иметь разную упаковку. Что касается цены на новые процессоры, производитель пока эту информацию не раскрыл.