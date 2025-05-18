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NVIDIA DGX Spark включает 6144 ядра CUDA
В сети появились технические характеристики системы NVIDIA DGX Spark для работы с ИИ

 Перед стартом мероприятия Computex различные компании, участвующие в популярной технологической выставке, хвастаются своими последними достижениями и наградами, полученным от СМИ и других организаций. Награды Best Choice Awards от организатора Computex, Taitra, на данный момент считаются шуткой, часто достаются наименее доступным продуктам, например, RTX 5090 или сверхдорогим ПК на базе ИИ от MSI. Эти награды обычно игнорируются, если только не раскрывают что-то новое о продукте, о чём ранее не сообщалось.

 Как оказалось, на странице Computex для премии DGX Spark были раскрыты характеристики GB10 Superchip. Согласно описанию продукта, этот компактный суперкомпьютер от NVIDIA оснащен 6144 ядрами CUDA, точно таким же количеством ядер, как и у настольного графического ускорителя RTX 5070. Ранее NVIDIA избегала предоставлять подробные характеристики, делясь только стандартными показателями производительности ИИ без указания тактовой частоты, что делало невозможным определение количества ядер.

 Итак, система DGX Spark, ранее имевшая название Project DIGITS, оснащена суперчипом NVIDIA GB10 Grace Blackwell, объединяющим новейшее поколение графики Blackwell с центральным процессором Grace, подключенным через технологию межсоединений NVIDIA NVLink-C2C в малом форм-факторе. Графический процессор GB10 Blackwell включает 6144 ядра CUDA и вычислительные рабочие нагрузки FP32, ядра Tensor 5-го поколения, которые обеспечивают до 1000 TOPS производительности FP4, и ядра RT 4-го поколения, обеспечивающие ускорение трассировки лучей в реальном времени. Графический процессор также включает движки NVDEC 5-го поколения и NVENC 9-го поколения, включая поддержку видео 4:2:2 H.264 и H.265. Система оснащена 128 ГБ когерентной, унифицированной системной памяти стандарта LPDDR5x. DGX Spark позволяет пользователям работать с большими рабочими нагрузками, включая модели ИИ с 200 миллиардами параметров.

 Интересно, что системы DGX Spark расширяются, и это уже не просто собственный референсный дизайн NVIDIA. Когда система была анонсирована на CES 2025, компания ASUS показала свою систему GX10, а на этой неделе Lenovo представила свой ПК ThinkStation PGX. На Computex MSI представляет третью кастомную систему под названием EdgeExpert MS-C931. Компания подтвердила, что её ПК также будет иметь 128 ГБ памяти LPDDR5X, что, по-видимому, является основной спецификацией во всех подобных DGX Spark устройствах.

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#nvidia #rtx 5070 #nvidia dgx #dgx spark #nvidia dgx spark
Источник: videocardz.com
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