Новинка тайваньской компании ASUS, однако, сможет раскрыть весь свой потенциал на нескольких материнских платах собственного производства.

Компания ASUS сегодня анонсировала свои новые видеокарты линейки White Edition, включая ROG Astral RTX 5090и RTX 5080 White, TUF Gaming RTX 5070 Ti и PRIME RTX 5070 White. Одна из этих карт также доступна в варианте BTF, что означает «Назад в будущее» и относится к видеокарте со скрытым разъемом питания.

TUF GeForce RTX 5070 Ti BTF White Edition является специальной версией стандартной модели. Пользователи могут выбирать между обычным расположением разъема питания или дополнительной возможностью скрыть его от глаз. Это стало возможным благодаря обновленному разъему GC-HPWR, специализированному интерфейсу питания на базе PCle, представленному на видеокартах BTF второго поколения. Он поддерживает передачу до 600 Вт мощности.

Для серии RTX 50 компания ASUS в настоящее время предлагает только модель RTX 5070 Ti (250 Вт TDP), но с ключевым изменением - разъем является съемным. Это позволяет пользователям выбирать между стандартным 16-контактным разъемом или интерфейсом GC-HPWR, в зависимости от конкретной системы. Это изменение устраняет главный недостаток оригинального разъема BTF — несовместимость со стандартными материнскими платами.

Компания ASUS подтвердила, что модели ROG Astral RTX 5090/5080 White выйдут в третьем квартале текущего года. TUF White RTX 5070 Ti выйдет к концу этого месяца, а версия BTF поступит в продажу в третьем квартале. PRIME RTX 5070 White также запланирована к выпуску к концу текущего месяца.