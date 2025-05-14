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Первые упоминания о AMD Radeon GFX13 и Intel Arc Druid Xe4 обнаружились в исходных кодах Linux
Похоже, что обе компании уже работают над графическими процессорами следующего поколения

 Череда слухов все еще пытается определиться с официальными названиями архитектур для графических процессоров следующего поколения, но это не значит, что их разработка еще не началась. Многочисленные следы этих архитектур уже присутствуют в различных патчах. Два инсайдера поделились подробностями о предполагаемых графических процессорах следующего поколения от AMD и Intel.

 По слухам, компания AMD выпустит архитектуру RDNA5 или UDNA в качестве преемника нынешней RDNA4. Хотя серия графических карт Radeon RX 9000 не включает высококлассные модели, то, что появится после неё, определенно должно это изменить. Грядущая архитектура теперь упоминается в некоторых патчах с открытым исходным кодом, обнаруженных пользователем Kepler L2, известным тем, что он заранее раскрывает подробности о готовящимся оборудовании.

 Архитектура RDNA5 или UDNA также имеет ещё одно название на уровне архитектуры GFX, которое используется внутри компании во время разработки. Вполне возможно, что мы можем не увидеть кодовые названия новых GPU в ближайшее время, но, как сообщается, GFX13 станет продолжением GFX12 (RDNA4). Ссылки на него уже были представлены:

 Kepler L2 предполагает, что новое название ENABLE_WAVEGROUP относится к методу упорядочивания работы перед выполнением: «Я думаю, это связано с SWC (Streaming Wave Coalescer / псевдо-внеочередное выполнение). Каждый SIMD принимает несколько wave32/wave64 (волновую группу) в качестве входных данных и переупорядочивает рабочие элементы каждой волны, чтобы уменьшить расхождение выполнения». Естественно, пока нельзя подтвердить, является ли это объяснение точным, но, возможно, инсайдер нашел другие ссылки на это новый функционал, о которых ничего неизвестно.

 Кроме того, есть также ссылки на оборудование под названием Intel Xe4, официально известное под кодовым названием «Druid». Intel не очень распространялась о своей дорожной карте архитектуры GPU после задержек с серией Alchemist, но это, похоже, первое свидетельство того, что компания уже работает над Xe4.

 Утечки из Linux или патчей библиотек с открытым исходным кодом никогда не раскрывают полную картину и обычно появляются на ранних этапах разработки графических процессоров. Тем не менее ни компания AMD, ни Intel не отказываются от своих планов, и всем энтузиастам графических процессоров определенно есть чего ждать.

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Источник: videocardz.com
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