Мексика считает такое поведение компании незаконным, особенно учитывая, что США принадлежит меньшая часть побережья залива в сравнение с Мексикой

Напомню, что Трамп подписал указ об изменении названия залива в свой первый день в должности в январе.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум написала письмо в Google вскоре после того, как попросила пересмотреть свое решение показывать изменение на Картах Google. Она поделилась ответом вице-президента Google по правительственным вопросам и государственной политике Криса Тернера, в котором говорилось, что компания не планирует менять свою политику. Месяц спустя Шейнбаум пригрозила подать на Google в суд, если компания не переименует устоявшееся название.

Google заявляет, что изменение названия на её картах является частью давней политики соблюдения официальных государственных названий для местоположений и других географических объектов.

Хотя пользователи Google Maps в США теперь видят название Gulf of America, для пользователей в Мексике оно отображается как Gulf of Mexico. Пользователи сервиса в остальном мире видят оба названия на Google Maps.

Мексика утверждает, что эта политика нарушает суверенитет государства, поскольку США имеют юрисдикцию над примерно 46% залива, в то время как Мексика контролирует 49%, а Куба контролирует 5%.

Шейнбаум заявила, что указ Трампа распространяется только на часть континентального шельфа, принадлежащую Соединенным Штатам. «Все, чего мы хотим — это чтобы указ, изданный правительством США, был выполнен. Правительство США называет Gulf of America только часть континентального шельфа США, а не весь залив, потому что у него нет полномочий на это», — сказала Шейнбаум.

"Мы получили несколько вопросов о наименованиях в Google Maps. У нас есть давняя практика применения изменений названий, когда они были обновлены в официальных правительственных источниках", – сообщили в Google ещё 27 января.

В четверг Палата представителей США одобрила законопроект о кодификации политики переименования Мексиканского залива. Он делает изменение официальным для федеральных агентств, которым будет поручено соответствующим образом обновить свои карты.

CBS News пишет, что Шейнбаум объявила об иске на своем ежедневном пресс-брифинге, но не предоставила подробностей о нем.

Интересно, что когда Трамп впервые объявил о планах переименования перед своей инаугурацией, Шейнбаум заметила, что Google следует переименовать Северную Америку в América Mexicana, или Мексиканскую Америку, поскольку учредительный документ 1814 года, предшествовавший конституции Мексики, называл ее именно так.